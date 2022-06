Phát hiện 45 nghìn lít dầu thải nguy hại tái chế giữa núi rừng hiểm trở

Chiều 12/6, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang một cơ sở thu mua, tái chế dầu thải trái phép quy mô lớn.

Cơ quan công an phát hiện và tạm thu khoảng 45.000 lít dầu. Ảnh Công an Nghệ An

Theo đó, sáng 10/6, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một cơ sở do Hồ Đình Cường (SN 1990, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang tái chế dầu nhớt thải (thuộc danh mục chất thải nguy hại) trái phép tại khu vực bãi Lèn Tìn (thuộc xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn).

Để qua mắt cơ quan chức năng, chủ cơ sở này đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang, xung quanh là núi bao bọc, chỉ duy nhất con đường để ra vào.

Dầu thải được chủ cơ sở thu mua trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận. Ảnh Công an Nghệ An

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng 45.000 lít dầu, trong đó có 20.000 lít dầu thải chưa tái chế và 25.000 lít dầu thành phẩm, 1 ô tô bồn chở dầu.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp lệ về việc tái chế dầu thải.

Chủ cơ sở này khai nhận số dầu đã qua sử dụng được thu mua tại các xưởng ô tô, mô tô trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận.

Sau khi thu gom, dầu thải được nấu, chưng cất thành dầu thành phâm, bán với giá 12.000 – 13.000 đồng/lít.

Vụ việc đang được Công an Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hoà Bình