Phát hiện 5 tài xế dương tính với ma túy lái ô tô trên cao tốc

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí sau 7 ngày thực hiện cao điểm

Trong tuần đầu thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết 2023 (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 21/11/2022), tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương so với tuần liền kề trước đó. Theo đó, cả nước đã xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 163 người. So với tuần liền kề trước đó giảm 49 vụ (-19,76%), giảm 34 người chết (-25,56%), giảm 40 người bị thương (-19,70%). Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ; TNGT đường sắt, đường thủy nội địa: không xảy ra.