Ngày 26/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của anh P.V.T số tiền 51 triệu đồng; đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật.

Trước đó, chiều 31/5, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh do P.V.T làm chủ tại thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh trên có 511,5kg thực phẩm gồm: tràng lợn, đuôi lợn, chân gà, cánh gà, đuôi trâu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 450kg thực phẩm nhập lậu gồm gà nguyên con, thịt dải lợn, sụn heo, tai heo, sụn vầng trăng, tim heo đông lạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý số thực phẩm vi phạm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CACC.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hoá đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với đồ đông lạnh.