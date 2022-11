Phát hiện kho đao, kiếm của ổ nhóm chuyên bán vũ khí qua mạng

Hiện công an đang làm việc với hai người gồm: N.T.B.N (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú, tạm trú TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Anh Vũ và kho vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Bình phát hiện một đối tượng nghi vấn thường xuyên xuất hiện xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nghi vấn mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua điều tra, trinh sát nắm được, đối tượng này điều khiển xe gắn máy BKS: 59D2 – 722… chuyên giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các shop chuyên kinh doanh mặt hàng này.

Tối 4/11 trinh sát phục kích, bắt quả tang đối tượng N.T.B.N đang điều khiển xe, mang theo một hộp chứa 2 roi điện, 3 gậy ba khúc, 2 bình xịt hơi cay… đi giao cho khách. N thừa nhận hành vi và khai báo, nhận số hàng trên từ một người lạ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vũ khai làm nghề buôn bán vũ khí, công vụ hỗ trợ khoảng một năm nay và nguồn hàng mua từ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: CA

N. cho biết, người lạ nhờ giao hàng là người chuyên mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua các mạng xã hội như: Facebook, Viber, Telegram… có nick name là “Tôm tự vệ”.

Trinh sát Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xác định được đầu mối chủ hàng, chủ của các trang mạng “Tôm tự vệ” là Nguyễn Anh Vũ.

Khi Vũ đang giao hàng cho khách thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Vũ, công an đã thu giữ lượng tang vật gồm: 232 đao kiếm các loại, 23 roi điện và nhiều hộp để đựng dao kiếm.

Vũ khai, buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội được khoảng một năm nay. Nguồn hàng thì Vũ đặt mua từ các tỉnh phía Bắc chuyển vào, rồi buôn bán qua mạng xã hội để kiếm lời.