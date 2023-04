Hiện vụ cháy trên đang được Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ.

Như VietNamNet đã thông tin, 17h ngày 4/4 xảy ra cháy tại quán phở ở số 70 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, gần bến xe Miền Đông cũ. Sau đó, lửa lan nhanh đến các phòng trọ ở phía sau.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.H

Người dân xung quanh đã giải cứu một số người ra ngoài nhưng lửa bao trùm dữ dội. Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường, xác định có nhiều người mắc kẹt bên trong nên triển khai phương án giải cứu theo nhiều hướng.

Cụ thể, đã tạo lối thoát hiểm đưa 4 người bị mắc kẹt (2 trẻ nhỏ, 2 cụ già) ra ngoài, đồng thời hướng dẫn cho 35 người người thoát nạn kịp thời khỏi đám cháy.

1h sau đám cháy được khống chế. Vu cháy khiến 120/240 m2 diện tích căn nhà bị thiêu trụi.

Trong đêm khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 thi thể. Ảnh: TQ

Còn theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, lúc 20h ngày 4/4, khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy, đội Cảnh sát PCCC Công an quận Bình Thạnh phát hiện 1 thi thể đàn ông bị cháy. Qua điều tra, xác định nạn nhân là Nguyễn Văn C. (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện xảy ra tại quán phở đang kinh doanh ở địa chỉ số 70 Quốc lộ 13.

Tại địa chỉ này có 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Một là, chủ hộ kinh doanh nhà có phòng cho người Việt Nam thuê do Nguyễn Thị C đứng tên giấy phép kinh doanh. Thứ hai là quán phở bò, bún, thịt bò do Lâm Đài T. đứng tên kinh doanh.

Vụ cháy làm 17/39 nhân khẩu ở tại địa chỉ trên bị ảnh hưởng, hiện đã được chính quyền địa phương tạm bố trí tạm chỗ ở khác.