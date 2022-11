Phát hiện người đàn ông mang súng và 25 viên đạn vào quán bar

Sáng 3/11, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tiến Dũng (32 tuổi) trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện trường phát hiện đối tượng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 24h ngày 24/6, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra quán bar Monaco ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện dưới gầm ghế của Dũng đang ngồi có 1 khẩu súng và 25 viên đạn. Lúc này, Dũng khai nhận súng và số đạn trên là của Dũng.

Vào đầu năm 2021, vì có sở thích đam mê chơi súng nên Dũng đã nhờ một người bạn mua khẩu súng trên cùng 43 viên đạn với số tiền 33 triệu đồng.

Sau đó, Dũng đưa về bắn thử 7 viên, 11 viên bị mất. Còn lại 25 viên đạn và khẩu súng, Dũng luôn mang theo bên người.

Đến tối 24/6, Dũng đến quán bar chơi, khi lực lượng công an xuất hiện, vì sợ bị phát hiện nên Dũng đã giấu súng và đạn dưới gầm ghế mình ngồi.

Công an thu giữ tang vật

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng thì khẩu súng trên là súng tự chế nhưng có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng con người, thuộc vũ khí quân dụng.

Sau một thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, đến nay Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tiến Dũng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.