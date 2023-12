Ngày 21/12, lãnh đạo UBND xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu, sau nhiều ngày liền không thấy anh M.V.C. (33 tuổi, ngụ ấp 13, xã Khánh An) ra khỏi nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tới khoảng 16h ngày 20/12, lực lượng công an viên ấp này và người dân phát hiện anh C. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà ông N.V.T. (cha dượng nạn nhân, ngụ cùng địa phương). Thi thể anh C. đang trong quá trình phân huỷ.

Người dân tại đây cho biết, do hoàn cảnh gia đình có khó khăn nên ông T. và mẹ của anh C. đi làm thuê ngoại tỉnh, nạn nhân thì ở lại.

