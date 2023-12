{"article":{"id":"2222878","title":"Vụ 3 người tử vong ở Cà Mau: Lộ diện nghi phạm là con rể","description":"Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa - nghi phạm gây ra vụ 3 người tử vong tại nhà riêng ở huyện Cái Nước. Nghi phạm Khoa là chồng sau của nạn nhân đang mang thai.","contentObject":"<p>Tối 4/12, liên quan đến vụ <a href=\"https://vietnamnet.vn/phat-hien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-tai-nha-rieng-o-ca-mau-2222761.html\" target=\"_blank\">3 người tử vong tại nhà riêng</a> ở huyện Cái Nước (Cà Mau), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) – nghi phạm gây ra ra án mạng. Nghi phạm Khoa là chồng sau của con gái chủ nhà (Khoa kém vợ 15 tuổi).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-pham-khoa-1-1612.jpg?width=768&s=oMFCuqLyppsoMITdIREy-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-pham-khoa-1-1612.jpg?width=1024&s=16tPFC87HKtghWbeQ_iPVg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-pham-khoa-1-1612.jpg?width=0&s=bzXM073UYwoIHKK-Og8Isw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-pham-khoa-1-1612.jpg?width=768&s=oMFCuqLyppsoMITdIREy-w\" alt=\"nghi pham khoa 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nghi-pham-khoa-1-1612.jpg?width=260&s=-sspuXijz3kE0K5mTi2fHg\"></picture>

<figcaption>Nghi phạm Bùi Vũ Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Đức</figcaption>

</figure>

<p>Tại cơ quan công an, bước đầu, Khoa khai do sống cùng với nhà vợ nên giữa 2 bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm khi xảy ra mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.</p>

<p>Ngoài ra, nghi phạm còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ, đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn.</p>

<p>Khoảng 17h15 hôm nay, Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau.</p>

<p>Như đã đưa tin, khoảng 13h30 hôm nay, con gái của ông P.V.S. (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú) là chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) về nhà thăm gia đình.</p>

<p>Tới nơi, chị V. thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, chị V. đã hô hoán hàng xóm phá cửa để kiểm tra.</p>

<p>Tại đây, mọi người tá hỏa phát hiện ông P.V.S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K. (38 tuổi, con gái ông S., hiện đang mang thai, dự kiến khoảng 7 ngày nữa sinh) tử vong ở phòng kế bên. Riêng bà T.T.G. (68 tuổi, vợ ông S.) được phát hiện tử vong phía sau vườn.</p>

