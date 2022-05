Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch

Chiều 27/5, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc phát hiện tử thi 1 nam giới ở sông Tô Lịch, đoạn chảy qua đường Láng (phường Láng Thượng).

Thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Đăng Ngọc

Theo vị này, vụ việc được người dân phát hiện vào cùng ngày nên báo tin tới cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Thượng đã tới hiện trường để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1961, sinh sống tại Hà Nội. Qua làm việc, người thân cho hay, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến