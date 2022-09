Phát hiện Trung tá Công an Nguyễn Thành Thái tử vong tại trụ sở

Chiều 23/9, lãnh đạo Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xác nhận Trung tá Nguyễn Thành Thái (46 tuổi), Trưởng Công an xã Đông Thạnh tử vong tại trụ sở.

Theo Công an thị xã Bình Minh, khoảng 22h tối 22/9, Công an xã Đông Thạnh tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Thành Thái là Chỉ huy tổ tuần tra.

Khoảng 23h30 cùng ngày, tổ tuần tra về lại trụ sở Công an xã Đông Thạnh nghỉ ngơi. Sau đó, các cán bộ công an trong ca trực tiếp tục đi tuần tra, còn Trung tá Thái ở lại cơ quan xử lý công việc.

Đến khoảng 1h sáng 23/9, tổ tuần tra trở về trụ sở thì Trung tá Thái vẫn còn thức, không có biểu hiện gì bất thường.

Các cán bộ trong ca trực về nghỉ, còn Trung tá Thái và 2 công an viên trực, nghỉ lại trụ sở Công an xã.

Đến 6h40 cùng ngày, một công an viên gọi Trung tá Thái thức dậy, song, vị Trưởng Công an xã không tỉnh. Công an viên kiểm tra thì phát hiện Trung tá Thái đã tử vong.

Theo Công an thị xã Bình Minh, Trung tá Thái tử vong do bệnh lý.