Trưa 18/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ triệu tập đối tượng H.Đ.C lên trụ sở làm việc để làm rõ hành vi bình luận trên mạng xã hội của mình.

Cụ thể, H.Đ.C bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, trên nền tảng Tiktok lan truyền nhiều hình ảnh biểu dương lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực chữa cháy cho một hộ dân trên địa bàn. H.Đ.C đã sử dụng tài khoản cá nhân trên Tiktok bình luận nội dung xuyên tạc về công tác PCCC.

H.Đ.C tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Nắm bắt thông tin, công an đã vào cuộc xác minh và cho biết, hình ảnh trên là vụ cháy xảy vào ngày 11/7, ra tại nhà ông Đặng Hữu Minh (địa chỉ thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Công an xã Tùng Lộc cùng quần chúng nhân dân tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, lực lượng tham gia đã khẩn trương triển khai công tác cứu chữa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân, hoàn toàn không có việc thu tiền hoặc nhận tiền bồi dưỡng dưới mọi hình thức, từ bất kỳ ai như bình luận nêu trên của H.Đ.C.

Tại cơ quan điều tra, H.Đ.C thừa nhận hành vi sai trái của mình và ký vào biên bản bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.