Đại biểu Tạ Thị Yên cũng băn khoăn khi dự án dự án luật chưa quy định rõ ràng về đấu giá tài sản hình thành trong tương lai như dự án bất động sản là các căn hộ, nhà ở… mà người mua đã đặt cọc, hay thanh toán một phần giá trị tài sản theo hợp đồng.

Ngoài ra, bà Yên cũng nêu thực tiễn đã có một số dự án do Nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước đầu tư làm ăn thua lỗ, nhưng chậm được xử lý. Nguyên nhân là do, định giá tài sản và tổ chức đấu giá gặp nhiều khó khăn. Điển hình như dự án nhà máy bột giấy Phương Nam ở Long An “kéo dài hàng chục năm, gây lãng phí tài chính công”.

Vì vậy bà đề nghị dự luật cần quy định chi tiết hơn về năng lực bộ máy, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ có liên quan đến xử lý, đấu giá tài sản công, tài sản doanh nghiệp Nhà nước trong những trường hợp tương tự. Điều này, nhằm đảm bảo cuộc đấu giá được công khai, minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực.