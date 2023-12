{"article":{"id":"2226436","title":"Phát triển chuỗi lúa gạo: Có những điểm nghẽn ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’","description":"Đề cập đến phát triển chuỗi lúa gạo bền vững, PGS.TS. Nguyễn Phú Son chỉ ra những điểm nghẽn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.","contentObject":"<p>Lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Theo số liệu thống kê, sản lượng lúa năm 2023 ước đạt 43-43,4 triệu tấn. Sản lượng lúa gạo không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, đảm bảo an ninh lương thực, năm nay còn được xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, thu về khoảng 4,5 tỷ USD.</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/gao-viet-nam-tag9495324806709040628.html\">Giá lúa gạo năm 2023 cũng lập kỷ lục lịch sử</a>. Lúa mua tại ruộng có giá trung bình lên tới gần 9.000 đồng/kg, giá gạo 5% tấm xuất khẩu đạt đỉnh 663 USD/tấn – mức đắt nhất trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.</p>

<p><strong>Thường xuyên bội tín, bẻ kèo</strong></p>

<p>Thế nhưng, tại hội thảo Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam sáng 13/12, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) - nhận định, còn nhiều hạn chế mà ngành hàng lúa gạo vẫn chưa khắc phục được triệt để như sản xuất còn nhỏ lẻ, chi phí sản xuất cao. Khối lượng gạo xuất khẩu lớn nhưng giá trị chưa cao, thu nhập người trồng lúa còn thấp.</p>

<p>Trong khi đó, sản xuất lúa ở ĐBSCL đang phải đối mặt với thách thức về nguồn nước khi lũ không còn diễn ra theo quy luật, mặn xâm nhập ngày càng gia tăng.</p>

<figcaption>Tính liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo chưa bền vững, còn xảy ra tình trạng bẻ kèo (Ảnh minh họa)</figcaption>

<p>PGS.TS. Nguyễn Phú Son (Trường Đại học Cần Thơ) chỉ ra 10 điểm nghẽn chính của việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng trách nhiệm và bền vững. Trong đó, có những điểm nghẽn “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.</p>

<p>Ông Son dẫn chứng, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị chưa nhận thức được đúng và đầy đủ về bản chất của liên kết. Chính vì vậy, mục tiêu liên kết của họ chỉ dừng lại ở chỗ đạt được lợi nhuận trong ngắn hạn, hơn là trong dài hạn. Kéo theo đó, hợp đồng liên kết chỉ mang tính thời vụ.</p>

<p>Vấn đề tư duy sản xuất kinh doanh của các tác nhân trong chuỗi chưa được chuyển đổi theo hướng thị trường và bền vững. Thiếu sự chia sẻ rủi ro và lợi ích giữa các bên trong chuỗi giá trị. Ông Son cho rằng, điểm nghẽn này thể hiện rõ nhất trong khâu thương thảo ký kết hợp đồng và khâu thu mua lúa. Hệ lụy là thường xuyên xảy ra tình trạng bội tín, bẻ kèo. </p>

<p>Theo ông, ngành hàng lúa gạo chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn. Đây là điểm nghẽn lớn làm ảnh hưởng đến khả năng dự báo thị trường cũng như quản lý tốt ngành hàng để làm tối ưu hóa khoảng cách cung - cầu. Thiếu dự báo thị trường làm giảm hiệu quả hoạt động của tất cả tác nhân trong chuỗi.</p>

<p>TS. Cao Thăng Bình - chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới - cho rằng các nước xuất khẩu có xu hướng giảm sản lượng, thậm chí tạm ngưng xuất khẩu đã tạo cơ hội cho gạo của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, năng suất lúa gạo của Việt Nam gần như đã kịch trần, khó có thể tăng thêm. Nông dân thường sử dụng nguyên liệu đầu vào rất nhiều, nhất là phân bón để đạt được năng suất cao.</p>

<p><strong>Liên kết nông dân với nông dân là quan trọng nhất</strong></p>

<p>Theo ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, để phát triển bền vững có những rào cản chúng ta cần phải vượt qua, hướng đến các tiêu chí trọng tâm.</p>

<p>Thứ nhất, sản xuất phải bền vững ở cả ba yếu tố là kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện, giá lúa giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định, thậm chí là lớn nhất trong tất cả ngành kinh tế hiện nay. Bỏ ra 1.000 USD để đầu tư trên 1 ha thời điểm này doanh thu đang từ 3.000-3.500 USD, chưa kể đầu tư đó không phải bỏ vốn, từ đó có thể khẳng định ở quy mô nông dân sản xuất lúa hoàn toàn có lời.</p>

<figcaption>Cần tháo gỡ rào cản về tín dụng, vùng nguyên liệu... để tạo chuỗi liên kết bền vững (Ảnh minh họa)</figcaption>

<p>Liên kết sản xuất giúp giá thành giảm và năng lực cung ứng ổn định. Đây là vấn đề quan trọng, bởi ngành lúa gạo có quy mô rất lớn, nhu cầu hàng triệu tấn. Vì thế, không thể không liên kết sản xuất để tạo ra quy mô lớn. Chúng ta phải tháo gỡ các rào cản để liên kết sản xuất.</p>

<p>Thứ hai, phải tháo gỡ rào cản tín dụng. Mặc dù hiện nay có nhiều ưu đãi cho người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo nhưng chưa hoàn toàn phù hợp với đặc tính của ngành. Giống như tình trạng có áo nhưng không mặc được, vẫn phải chịu lạnh.</p>

<p>Thứ ba, rào cản môi trường pháp luật. Tình trạng người dân, doanh nghiệp vi phạm, bẻ kèo, vi phạm hợp đồng hay nhiều hành vi vi phạm khác đang còn diễn ra phổ biến. </p>

<p>Cuối cùng là cơ giới hóa đồng bộ, cần cải thiện cơ giới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Nếu sử dụng cơ giới hóa đồng bộ sẽ giảm được hao hụt trong thu hoạch.</p>

<p>Diện tích sản xuất lớn với hơn 10 triệu hộ nông dân trồng lúa, 300 doanh nghiệp, 20.000 người thu mua lúa… Theo ông Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam - không gian và các thành tố trong chuỗi ngành hàng lúa gạo Việt Nam rất phức tạp, để hoạt động nhịp nhàng là rất khó.</p>

<p>“Chuỗi ngành hàng có nhiều cấp độ, trong đó cấp độ ngắn nhất, hiệu quả nhất chính là từ người nông dân đến thẳng nhà máy chế biến. Ở Thái Lan, rất dễ bắt gặp hình ảnh người nông dân dùng ô tô chở lúa tươi đến thẳng nhà máy, cân xong tiền vào tài khoản. Chỉ vài tiếng sau, lúa tươi đó đã trở thành gạo có thể xuất khẩu. Đó là chuỗi lúa gạo siêu ngắn”, ông Bổng cho hay.</p>

<p>Việt Nam đã có một số doanh nghiệp làm chuỗi siêu ngắn. Song, chúng ta chưa thể bao phủ ngay cấp độ ngắn này cho 4,3 triệu ha đất lúa được. Cần nhận thức đa dạng, nâng cấp dần dần và phải xác định sự liên kết các tác nhân trong chuỗi liên kết rất quan trọng.</p>

<p>Ông cho rằng, liên kết quan trọng nhất trong chuỗi ngành hàng lúa gạo vẫn phải là giữa nông dân với nông dân. Bởi, khi nông dân liên kết được với nhau thì sẽ liên kết được với doanh nghiệp. 10 triệu nông dân mà ai cũng cá thể thì không thể xây dựng được chuỗi giá trị, liên kết từ nông dân trước rồi liên kết chuỗi khác.</p>

Kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương dự báo tích cực, sau khi cầu nội địa mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng cao hơn dự kiến tại Trung Quốc và Ấn Độ.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-cau-trung-quoc-va-an-do-manh-me-kinh-te-khu-vuc-du-bao-tich-cuc-2226347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/suc-cau-trung-quoc-va-an-do-manh-me-kinh-te-khu-vuc-du-bao-tich-cuc-841.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:56:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226437","title":"'Quy định phòng cháy, giấy phép xây dựng khiến Đà Nẵng khó thu hút đầu tư'","description":"Đại biểu HĐND Đà Nẵng cho rằng, nguyên nhân tác động đến tình hình thu hút đầu tư của thành phố là do quy định về phòng cháy chữ cháy, giấy phép xây dựng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quy-dinh-pccc-giay-phep-xay-dung-khien-da-nang-gap-kho-thu-hut-dau-tu-2226437.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/quy-dinh-phong-chay-giay-phep-xay-dung-khien-da-nang-kho-thu-hut-dau-tu-787.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226201","title":"Bản tin kinh tế 12/12: Chung cư 1 năm tăng tỷ đồng; giá vé máy bay VN vẫn thấp?","description":"Chung cư tăng giá đến cả tỷ đồng sau 1 năm; giá vé máy bay nội địa Việt Nam thấp hơn các nước; quy định mới về điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam; đình chỉ giao dịch 29 mã cổ phiếu UPCoM... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-12-12-chung-cu-1-nam-tang-ty-dong-gia-ve-may-bay-vn-van-thap-2226201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ban-tin-kinh-te-1212-chung-cu-1-nam-tang-ty-dong-gia-ve-may-bay-vn-van-thap-1292.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:40:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225919","title":"Hậu Giang trao chứng nhận đầu tư 12 dự án, trị giá 19.000 tỷ đồng","description":"Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng mức đầu tư 19.000 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hau-giang-trao-chung-nhan-dau-tu-12-du-an-tri-gia-19-000-ty-dong-2225919.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hau-giang-trao-chung-nhan-dau-tu-12-du-an-tri-gia-19000-ty-dong-899.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:39:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225826","title":"Indonesia muốn phát triển taxi bay ở thủ đô mới","description":"Indonesia đang đàm phán với Wisk Aero, một công ty con thuộc nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, để phát triển taxi bay ở thủ đô mới Nusantara.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/indonesia-muon-phat-trien-taxi-bay-o-thu-do-moi-2225826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/indonesia-muon-phat-trien-taxi-bay-o-thu-do-moi-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:28:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225743","title":"Bản tin kinh tế 11/12: Thu ngân sách 1,5 triệu tỷ, hàng không tăng chuyến Tết","description":"Lũy kế 11 tháng thu ngân sách đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng; tăng số chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong cao điểm Tết; xác định rõ quyền sở hữu chỗ để ô tô nhà chung cư... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-11-12-thu-ngan-sach-1-5-trieu-ty-hang-khong-tang-chuyen-tet-2225743.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ban-tin-kinh-te-1112-thu-ngan-sach-15-trieu-ty-hang-khong-tang-chuyen-tet-1250.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:21:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225667","title":"'Việt Nam sẽ là quê hương thứ 2, trung tâm lớn nhất của NVIDIA'","description":"Chủ tịch NVIDIA nhận định, Chip, AI là chiến lược vô cùng quan trọng, sống còn cho một quốc gia. Ông tin rằng, Việt Nam sẽ là quê hương và trung tâm lớn nhất của NVIDIA.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nvidia-viet-nam-se-tro-thanh-que-huong-thu-2-2225667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/viet-nam-se-la-que-huong-thu-2-trung-tam-lon-nhat-cua-nvidia-1212.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225353","title":"Điện mặt trời mái nhà lâm cảnh ‘ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng’","description":"Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Nếu phát lên lưới thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-lam-canh-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-2225353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dien-mat-troi-mai-nha-lam-canh-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-984.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225328","title":"Bộ Công Thương muốn chuyển Bộ Tài chính quản việc dự trữ xăng dầu","description":"Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia sang Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-cong-thuong-muon-chuyen-bo-tai-chinh-quan-viec-du-tru-xang-dau-2225328.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/bo-cong-thuong-muon-chuyen-bo-tai-chinh-quan-viec-du-tru-xang-dau-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225317","title":"Bản tin kinh tế 10/12: Nhập khẩu điện Lào; xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc","description":"Bộ Công Thương giao EVN đề xuất tăng nhập khẩu điện từ Lào; Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; nhiều hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá theo đề xuất mới... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-10-12-nhap-khau-dien-lao-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-2225317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-dien-1-213-1-770.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:41:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225184","title":"Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc","description":"\"Các địa phương đều phải triển khai thực hiện tốt Đề án xuất khẩu chính ngạch mà Bộ Công Thương xây dựng và đã được Chính phủ thông qua\", ông Nguyễn Hồng Diên nói.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-cong-thuong-yeu-cau-thuc-day-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-2225184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bo-truong-cong-thuong-yeu-cau-thuc-day-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-385.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225226","title":"Điện mặt trời mái nhà hòa lưới giá 0 đồng; tăng giá trần vé máy bay","description":"Đề xuất điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới giá 0 đồng; tăng giá trần vé máy bay nội địa; đề xuất kéo dài giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu hết 2024; thông tin mới về mã số thuế cá nhân... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-hoa-luoi-gia-0-dong-tang-gia-tran-ve-may-bay-2225226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dien-mat-troi-mai-nha-hoa-luoi-gia-0-dong-tang-gia-tran-ve-may-bay-305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:46:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225099","title":"Từ 11/12, du khách mang hộ chiếu được đi qua cửa khẩu Bắc Luân 2","description":"Từ ngày 11/12, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-11-12-du-khach-mang-ho-chieu-duoc-di-qua-cua-khau-bac-luan-2-2225099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tu-1112-du-khach-mang-ho-chieu-duoc-di-qua-cua-khau-bac-luan-2-1091.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:07:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225062","title":"Bản tin kinh tế 9/12: Cơ chế điều chỉnh giá điện; 2 sếp lớn taxi Vinasun từ chức","description":"Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cấp khí sản xuất điện 2024; tăng phân cấp điều chỉnh giá điện; Phó Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm chậm góp ý dự trữ xăng dầu; chủ tịch HĐQT và TGĐ Vinasun xin từ chức... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-9-12-co-che-dieu-chinh-gia-dien-2-sep-lon-taxi-vinasun-tu-chuc-2225062.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-kinh-te-912-co-che-dieu-chinh-gia-dien-2-sep-lon-taxi-vinasun-tu-chuc-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224758","title":"Bản tin kinh tế 8/12: Giá nhà chung cư tăng cao; nhiều công ty xổ số lãi kỷ lục","description":"Giá nhà chung cư tăng cao; hàng loạt công ty xổ số miền Nam lãi kỷ lục; Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính, vẫn chưa thoát lỗ; Samsung được hoàn thuế hơn 550 tỷ đồng tại Việt Nam... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-8-12-gia-nha-chung-cu-tang-cao-nhieu-cong-ty-xo-so-lai-ky-luc-2224758.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ban-tin-kinh-te-812-gia-nha-chung-cu-tang-cao-nhieu-cong-ty-xo-so-lai-ky-luc-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:47:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224295","title":"Bản tin kinh tế 7/12: Hà Nội nâng phí tham quan; tăng hệ số điều chỉnh giá đất","description":"Hà Nội tăng phí tham quan danh lam; tăng hệ số điều chỉnh giá đất; Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt cho vay doanh nghiệp sân sau; NHNN muốn 'gia hạn' thông tư về giãn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-7-12-ha-noi-nang-phi-tham-quan-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-2224295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-kinh-te-712-ha-noi-nang-phi-tham-quan-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-1263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:36:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224224","title":"Việt Nam sẵn sàng đón các tập đoàn bán dẫn Mỹ với cơ chế ưu đãi cao","description":"Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết, nhiều doanh nghiệp đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-san-sang-don-cac-tap-doan-ban-dan-my-voi-co-che-uu-dai-cao-2224224.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-san-sang-don-cac-dai-bang-ban-dan-hoa-ky-co-che-uu-dai-cao-1021.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:18:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224019","title":"Điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới điện sẽ có giá 0 đồng","description":"Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Nếu phát lên lưới thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-mat-troi-mai-nha-du-phat-len-luoi-dien-se-co-gia-0-dong-2224019.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dien-mat-troi-mai-nha-du-phat-len-luoi-dien-se-co-gia-0-dong-401.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:57:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223862","title":"Thủ tướng phê bình nhiều cơ quan vì vắng họp","description":"Một số cơ quan, đơn vị đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì không có đại diện tham dự phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uy-ban-quan-ly-von-bi-thu-tuong-phe-binh-vi-vang-hop-2223862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-phe-binh-nhieu-co-quan-vi-vang-hop-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223845","title":"Bản tin kinh tế 6/12: Hoàn thuế 127.000 tỷ; bơm trả toàn bộ tiền qua tín phiếu","description":"Đã hoàn thuế được hơn 127.000 tỷ đồng; NHNN đã bơm trả toàn bộ số tiền hút qua tín phiếu; không để thiếu điện, xăng dầu trong năm 2024; dự án điện gió nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam bị ngân hàng siết nợ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-6-12-hoan-thue-127-000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-2223845.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-kinh-te-612-hoan-thue-127000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-1248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:41:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223838","title":"3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024","description":"Theo đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), tăng trưởng GDP năm 2023 ước đạt 5,19%; đồng thời, đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2024-2223838.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/3-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2024-1245.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:34:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223822","title":"Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Bắc Giang đứng đầu cả nước","description":"Ông Lê Tuấn Phú, Chánh văn phòng UBND Bắc Giang cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh cả năm ước đạt 13,45%, đứng đầu cả nước.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toc-do-tang-truong-kinh-te-nam-2023-cua-bac-giang-dung-dau-ca-nuoc-2223822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/toc-do-tang-truong-kinh-te-nam-2023-cua-bac-giang-dung-dau-ca-nuoc-1195.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:01:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223770","title":"Quảng Ninh đứng đầu chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh","description":"Theo xếp hạng chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI), Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu với 66,46 điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-dung-dau-chi-so-phat-trien-ben-vung-cap-tinh-2223770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quang-ninh-dung-dau-chi-so-phat-trien-ben-vung-cap-tinh-989.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:24:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223404","title":"Chuyên gia Mỹ chia sẻ kinh nghiệm làm khu phi thuế quan cho Hải Phòng","description":"Các chuyên gia Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm, phương thức quản lý khu thương mại tự do, khu phi thuế quan cho TP. Hải Phòng.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-my-chia-se-kinh-nghiem-lam-khu-phi-thue-quan-cho-hai-phong-2223404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-gia-my-chia-se-kinh-nghiem-lam-khu-phi-thue-quan-cho-hai-phong-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:17:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223360","title":"Bộ Tài chính đề nghị địa phương phối hợp quản lý hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu","description":"Bộ Tài chính vừa có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-tai-chinh-de-nghi-dia-phuong-phoi-hop-quan-ly-hoa-don-dien-tu-ban-le-xang-dau-2223360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bo-tai-chinh-de-nghi-dia-phuong-phoi-hop-quan-ly-hoa-don-dien-tu-ban-le-xang-dau-1209.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

