{"article":{"id":"2221958","title":"Thương hiệu gạo Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu","description":"Gạo Việt có một năm bội thu khi giá lập đỉnh lịch sử, kim ngạch xuất khẩu lập kỷ lục mới 4,41 triệu tấn. Thương hiệu gạo Việt Nam cũng khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.","contentObject":"<p><strong>Gạo Việt khẳng định về chất lượng</strong></p>

<p>Lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sản xuất lúa gạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và giữ vững vị trí là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.</p>

<p>Mới đây, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết thêm, gạo Việt Nam vừa đạt giải nhất trong cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2023.</p>

<p>The ông, năm nay có 3 doanh nghiệp Việt Nam gửi 6 loại gạo đi dự thi gồm: gạo ST24, ST25, LT28, Nàng Hoa 9, TBR39-1 và nếp A Sào. Kết quả chung cuộc, gạo Việt Nam trở thành gạo ngon nhất thế giới.</p>

<p>Đây là niềm tự hào. Việc gạo Việt Nam được vinh danh gạo ngon nhất thế giới thêm một lần nữa khẳng định chất lượng cũng như uy tín của thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế, ông Cường nhấn mạnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-gao-viet-nam-2-358.jpg?width=768&s=r1FtoWc24ANw-ggeDVZxOQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-gao-viet-nam-2-358.jpg?width=1024&s=A3GUB1hbQaM33iGF_aXM4w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-gao-viet-nam-2-358.jpg?width=0&s=YOSYgc-M-4DXdURzuNS5qQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-gao-viet-nam-2-358.jpg?width=768&s=r1FtoWc24ANw-ggeDVZxOQ\" alt=\"W-gao-viet-nam-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-gao-viet-nam-2-358.jpg?width=260&s=UBm3aqBSD1Uv9XsE-YsMAQ\"></picture>

<figcaption>Vượt qua Thái Lan, gạo Việt Nam xuất khẩu lập kỷ lục về giá (Ảnh: Nguyễn Huế)</figcaption>

</figure>

<p>Thực tế, vài năm trở lại đây, chất lượng gạo Việt dần được nâng cao. Gạo Việt xuất hiện tại các quầy kệ của các hệ thống siêu thị lớn trên thế giới gắn với thương hiệu “Gạo Việt Nam” và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. </p>

<p>Đơn cử, những túi gạo mang thương hiệu “Cơm Việt Nam” đang có mặt trên quầy kệ tại chuỗi siêu thị Carrefour gồm 253 đại siêu thị và hơn 3.000 siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn nước Pháp. Ngoài ra, gạo Việt Nam cũng được bày bán trên kệ 583 đại siêu thị, hơn 100 siêu thị khác thuộc hệ thống phân phối E.Leclerc tại quốc gia này.</p>

<p>Đầu năm nay, Công ty QTOrganic cũng xuất khẩu sang thị trường Đức một lô gạo hữu cơ ST25 với giá 1.800 USD/tấn - mức giá cao hiếm thấy đối với gạo Việt xuất khẩu. Đối tác cũng ngỏ ý muốn đặt hàng vài container gạo hữu cơ mỗi tháng.</p>

<p>Theo ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, EU là một trong những thị trường đòi hỏi rất tiêu chuẩn rất cao về hàng hoá nhưng gạo Việt Nam đều đáp ứng hoàn toàn yêu cầu từ thị trường khó tính này. Điều này cũng khẳng định thương hiệu gạo Việt tại thị trường EU được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. </p>

<p>Tương tự, Gạo A An – thương hiệu gạo vốn vẫn đang phục vụ thị trường nội địa của Tập đoàn Tân Long từ hơn một năm trước đó chính thức xuất hiện tại Nhật Bản. Để được bày bán trên các kệ hàng, siêu thị tại Nhật, gạo ST25 A An phải vượt qua hàng rào gần 600 tiêu chí kiểm định và đây cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ của thương hiệu gạo Việt trong năm vừa qua.</p>

<p>Các nhà phân phối đặt vấn đề muốn mua khoảng 1.000 tấn gạo ST25 mỗi năm để tăng quy mô bán lẻ đến các siêu thị. Giá gạo xuất khẩu sang thị trường này đạt 1.200 USD/tấn. </p>

<p>Năm ngoái, món cơm chiên sử dụng gạo ST25 của Việt Nam đã trở thành \"bữa trưa đặc biệt\" tại Văn phòng Nội các Nhật Bản. Loại gạo này được giới thiệu là gạo thơm ngon nổi tiếng đến từ Việt Nam. </p>

<p>Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 11 năm nay, nước ta xuất khẩu hơn 7,7 triệu tấn gạo, thu về 4,41 tỷ USD – mức cao nhất kể trong lịch sử. Ngày 30/11, gạo Việt Nam loại 5% tấm xuất khẩu có giá 663 USD/tấn, vượt xa so với 625 USD/tấn gạo cùng loại của Thái Lan và 598 USD/tấn hàng Pakistan.</p>

<p>Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, một thời gian dài gạo Việt bị gắn với hình ảnh chất lượng thấp, chỉ bán giá rẻ. Song, những năm qua, chất lượng hạt gạo Việt dần được cải thiện. Chúng ta có những loại gạo ngon không thua kém gì, thậm chí vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. </p>

<p>Việc giá gạo tăng cao, vượt xa hàng cùng loại của Thái Lan, cũng khẳng định được chất lượng của thương hiệu gạo Việt trên thị trường thế giới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gao-viet-nam-359.jpg?width=768&s=oVFpttepbBj6znrovaIBNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gao-viet-nam-359.jpg?width=1024&s=TmF-lrjwsxfpvZiVAOXNRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gao-viet-nam-359.jpg?width=0&s=fpLkVh77N-opiJJ3GuzaOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gao-viet-nam-359.jpg?width=768&s=oVFpttepbBj6znrovaIBNw\" alt=\"gao viet nam.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gao-viet-nam-359.jpg?width=260&s=uwkuzsTDTwFHxdcZbDAI4g\"></picture>

<figcaption>Việt Nam sẽ trồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao theo hướng sản xuất xanh khẳng định vị thương hiệu gạo Việt trên thị trường toàn cầu (Ảnh: Tâm An)</figcaption>

</figure>

<p><strong>Bước sang chặng đường \"Gạo xanh – sống lành\"</strong></p>

<p>Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt Đề án \"Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030\".</p>

<p>Theo đó, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở ĐBSCL là nội dung mang tính đột phá trong tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa; đồng thời bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tăng, đóng góp vào tăng trưởng xanh...</p>

<p>Vào trung tuần tháng 12 này, tại Hậu Giang diễn ra Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo 2023 với slogan “Gạo xanh - Sống lành. Theo ông Nguyễn Như Cường, sản xuất xanh, sống sạch, sống xanh… là xu hướng, biểu tượng, định hướng chung của thế giới. “Sống lành” mang yếu tố thuần Việt, sản phẩm nông sản đảm bảo ATTP, đảm bảo quy trình xanh, phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính… đúng yêu cầu của thị trường quốc tế.</p>

<p>“Gạo xanh - Sống lành” là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và quốc tế, phù hợp với định hướng chiến lược của ngành trồng trọt nói chung cũng như ngành lúa gạo.</p>

<p>Hiện nay, ngành lúa gạo đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tự hào. Chúng ta có một bộ giống lúa cực kỳ tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, ngắn ngày; có quy trình canh tác giảm vật tư đầu vào thích ứng biến đổi khí hậu… </p>

<p>Chúng ta đã bắt đầu chuyển đổi thực hiện sản xuất xanh, tuần hoàn, khai thác đa giá trị trong sản xuất lúa, sử dụng một cách hài hòa, hiệu quả các khâu đầu vào đầu ra của sản xuất trồng lúa để đem lại hiệu quả cao nhất, chứ không phải sản xuất sinh thái giảm năng suất, sản lượng, ông nhấn mạnh.</p>

<p>Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, con đường lúa gạo không chỉ dừng ở hạt gạo. Tích hợp đa giá trị, chúng ta bán cả gói sản phẩm từ gạo, đó là đích đến của gạo Việt Nam.</p>

<p>Ông cũng chỉ rõ, đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất cũng như chất lượng hạt gạo quê hương. Hình ảnh hạt gạo không chỉ nằm ở độ dài, độ tròn, độ ngọt, độ thơm, mà còn ở việc cộng đồng những người làm ra và trao gửi hạt gạo đến tay người tiêu dùng. Hình ảnh đó dần sẽ trở thành thương hiệu “Gạo Việt”.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701487158256\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2221154\"><a href=\"/lan-thu-2-gao-ong-cua-st25-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-2221154.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gao-ong-cua-st25-lan-thu-hai-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-877.jpg?width=0&s=-57z6cpY2VN2EzBcxkQy8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gao-ong-cua-st25-lan-thu-hai-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-877.jpg?width=260&s=jcX8v4VdUbRACgdU6Pu8tg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/lan-thu-2-gao-ong-cua-st25-dat-giai-nhat-cuoc-thi-gao-ngon-the-gioi-2221154.html\">Gạo Ông Cua ST25 lần thứ hai đạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon thế giới</a><span class=\"summary__content-desc\">Tại cuộc thi Gạo ngon Thế giới diễn ra ở Philippines, gạo Ông Cua ST25 đã giành giải nhất. Đây cũng là lần thứ hai gạo ST25 đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này,</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/thuong-hieu-gao-viet-nam-khang-dinh-vi-the-tren-thi-truong-toan-cau-2221958.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thuong-hieu-gao-viet-nam-khang-dinh-vi-the-tren-thi-truong-toan-cau-356.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thuong-hieu-gao-viet-nam-khang-dinh-vi-the-tren-thi-truong-toan-cau-357.jpg","updatedDate":"2023-12-02T11:37:45","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"30/11/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221935","title":"Giá vàng vọt lên đỉnh lịch sử, xu hướng tăng ‘còn lâu mới kết thúc’","description":"Giá vàng nối dài xu hướng tăng kéo dài trong tháng 10, tháng 11 và lập đỉnh cao lịch sử ngay đầu tháng 12. Xu hướng này được dự báo “còn lâu mới kết thúc” trong bối cảnh thế giới như hiện tại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-xu-huong-tang-con-lau-moi-ket-thuc-2221935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-xu-huong-tang-con-lau-moi-ket-thuc-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221818","title":"Giá vàng hôm nay 2/12/2023: Vọt tăng mạnh, vàng SJC chiếm lại mốc 74 triệu đồng","description":"Giá vàng hôm nay 2/12 trên thị trường thế giới bất ngờ tăng tốc mạnh. Giá vàng trong nước tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-2-12-2023-tang-manh-vang-sjc-chiem-lai-moc-74-trieu-dong-2221818.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-vang-hom-nay-2122023-cho-co-hoi-lap-dinh-moi-1448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221952","title":"Văn phòng phẩm Deli ghi dấu ấn trên sàn thương mại điện tử","description":"Trong sự kiện siêu sale với hàng triệu ưu đãi hấp dẫn ngày 11/11, Deli gây ấn tượng với hơn 30.000 đơn hàng bán ra trên các sàn thương mại điện tử.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-phong-pham-deli-ghi-dau-an-tren-san-thuong-mai-dien-tu-2221952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/van-phong-pham-deli-ghi-dau-an-tren-san-thuong-mai-dien-tu-265.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:25:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221775","title":"Doanh nghiệp xanh vẫn tăng trưởng trong khó khăn nhờ phát triển bền vững","description":"Ngành bao bì - SCG Packaging (SCGP) thuộc Tập đoàn SCG tại Việt Nam đã và đang nỗ lực đẩy mạnh quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường, tạo ra các sản phẩm “xanh”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-xanh-van-tang-truong-trong-kho-khan-nho-phat-trien-ben-vung-2221775.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/doanh-nghiep-xanh-van-tang-truong-trong-kho-khan-nho-phat-trien-ben-vung-1198.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221761","title":"‘Kim chỉ nam’ xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của T&T Group","description":"Theo Nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển, luôn “Khởi nguồn từ Tâm” - lấy con người làm trung tâm, phát triển kinh tế gắn liền với lợi ích cộng đồng - là gốc rễ cho mọi hoạt động của T&T Group.","displayType":1,"category":{"name":"Doanh nhân","detailUrl":"/kinh-doanh/doanh-nhan","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/doanh-nhan","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kim-chi-nam-xuyen-suot-hanh-trinh-30-nam-phat-trien-cua-t-t-group-2221761.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kim-chi-nam-xuyen-suot-hanh-trinh-30-nam-phat-trien-cua-tt-group-1123.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221831","title":"Lãi suất ngân hàng biến động, một ông lớn tăng, bất ngờ ngân hàng giảm mạnh nhất","description":"Đầu tháng 11, một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến trên 6%/năm. Hiện, lãi suất các kỳ hạn này đều dưới 6%. Kỳ hạn 9 tháng, CBBank giảm mạnh tới 1,2%/năm, tương tự Sacombank với kỳ hạn 12 tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-bien-dong-mot-ong-lon-tang-bat-ngo-ngan-hang-giam-manh-nhat-2221831.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lai-suat-ngan-hang-thang-11-bien-dong-ra-sao-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221686","title":"Trung Quốc chi 2 tỷ USD mua gom về ăn, sầu riêng ở chợ Việt giá quá đắt","description":"Trung Quốc đã chi hơn 2 tỷ USD ồ ạt mua sầu riêng của nước ta trong suốt 11 tháng qua. Tại vườn, các thương lái đang lùng sục gom hàng xuất khẩu khiến “vua trái cây” tại chợ Việt có giá siêu đắt đỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-chi-2-ty-usd-mua-gom-ve-an-sau-rieng-o-cho-viet-gia-qua-dat-2221686.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/trung-quoc-chi-2-ty-usd-mua-an-sau-rieng-tai-cho-viet-gia-sieu-dat-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221837","title":"Bản tin tài chính sáng 2/12/2023: Giá vàng neo cao, dầu giảm, USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 2/12/2023 trên thị trường thế giới ít biến động còn giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục trượt dài. Trong khi đó, giá USD quốc tế có xu hướng đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-2-12-2023-gia-vang-neo-cao-dau-giam-usd-di-len-2221837.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ban-tin-tai-chinh-sang-2122023-gia-vang-neo-cao-dau-giam-usd-di-len-1492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220407","title":"Trồng 'cây làm giàu', người dân Thanh Hoá lâm cảnh nợ nần","description":"Cây gai xanh hứa hẹn là loại cây mang lại thu nhập cao, từng được người dân ví von là 'cây làm giàu' nhưng vừa trồng đại trà được 3 năm nay thì người dân ở Thanh Hóa lâm cảnh nợ nần, đứng ngồi không yên.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-cay-lam-giau-nguoi-dan-thanh-hoa-lam-canh-no-nan-2220407.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/trong-cay-lam-giau-nguoi-dan-thanh-hoa-lam-canh-no-nan-1087.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221823","title":"Giá xăng dầu hôm nay 2/12/2023 tiếp tục trượt dài","description":"Giá xăng dầu hôm nay 2/12/2023 trên thị trường quốc tế tiếp tục trượt dài sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. Giá dầu Brent về mức 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 75 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-2-12-2023-tiep-tuc-truot-dai-2221823.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-xang-dau-hom-nay-2122023-tiep-tuc-truot-dai-1443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221803","title":"Tháng 12 phải hoàn thành việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu","description":"Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-kiem-tra-viec-xuat-hoa-don-tung-lan-ban-xang-dau-2221803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thang-12-phai-hoan-thanh-viec-xuat-hoa-don-dien-tu-theo-tung-lan-ban-xang-dau-1440.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:43:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221855","title":"Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế","description":"Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành tín dụng linh hoạt hơn, còn các ngân hàng phải chủ động giải ngân vốn kịp thời khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu, đảm bảo điều kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-cac-ngan-hang-bom-von-cho-nen-kinh-te-2221855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-thu-tuong-yeu-cau-cac-ngan-hang-bom-von-cho-nen-kinh-te-1434.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:33:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221789","title":"Bản tin kinh tế 1/12: Bơm vốn cho nền kinh tế; thu, chi ngân sách năm 2024 giảm","description":"Phó Thủ tướng đề nghị các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế; năm 2024, giảm thu, chi ngân sách Trung ương; gợi ý chia Trung du miền núi phía Bắc thành 4 tiểu vùng phát triển kinh tế... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-1-12-bom-von-cho-nen-kinh-te-thu-chi-ngan-sach-nam-2024-giam-2221789.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ban-tin-kinh-te-112-bom-von-cho-nen-kinh-te-thu-chi-ngan-sach-nam-2024-giam-1341.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:40:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221780","title":"Hơn 200 chuyên viên tư vấn BĐS tham gia kick-off dự án Him Lam Thường Tín","description":"Ngày 30/11, Him Lam Land đã tổ chức sự kiện ký kết hợp tác và kick off dự án Him Lam Thường Tín (Hà Nội), thu hút hàng trăm chuyên viên tư vấn BĐS tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-200-chuyen-vien-tu-van-bds-tham-gia-kick-off-du-an-him-lam-thuong-tin-2221780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hon-200-chuyen-vien-tu-van-bds-tham-gia-kick-off-du-an-him-lam-thuong-tin-1210.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221718","title":"Việt Nam sẵn sàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam \"ba sẵn sàng\" trong thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2221718.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-san-sang-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-1157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:13:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221762","title":"Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc giúp chủ động kiến tạo phát triển","description":"Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-2221762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-giup-chu-dong-kien-tao-phat-trien-1247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221753","title":"Khánh Vy Home tặng khách hàng gói vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị bếp","description":"Từ nay đến hết ngày 31/12, Khánh Vy Home mang đến “Gói tri ân vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị bếp miễn phí” để cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng đơn vị.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-vy-home-tang-khach-hang-goi-ve-sinh-bao-duong-thiet-bi-bep-2221753.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khanh-vy-home-tang-khach-hang-goi-ve-sinh-bao-duong-thiet-bi-bep-1100.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221714","title":"Nhiệt điện Uông Bí lên kế hoạch phát điện cho mùa khô 2023-2024","description":"Ngày 28/11/2023, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tổ chức phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các tổ máy giai đoạn mùa khô năm 2023 - 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-uong-bi-len-ke-hoach-phat-dien-cho-mua-kho-2023-2024-2221714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhiet-dien-uong-bi-len-ke-hoach-phat-dien-cho-mua-kho-2023-2024-990.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221697","title":"HDBank được vinh danh về tốc độ tăng trưởng giao dịch Napas 247","description":"HDBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch Napas 247 năm 2023, với tỷ lệ 126,24%.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-duoc-vinh-danh-ve-toc-do-tang-truong-giao-dich-napas-247-2221697.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hdbank-duoc-vinh-danh-ve-toc-do-tang-truong-giao-dich-napas-247-943.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221653","title":"Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, Tập đoàn Đất Xanh lập tức lên tiếng","description":"Cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị bán mạnh sau thông tin Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố. Đất Xanh vừa lên tiếng về mối quan hệ với bất động sản LDG.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-ldg-nguyen-khanh-hung-bi-khoi-to-tap-doan-dat-xanh-lap-tuc-len-tieng-2221653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-tich-ldg-nguyen-khanh-hung-bi-khoi-to-tap-doan-dat-xanh-lap-tuc-len-tieng-1016.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:48:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221647","title":"Bình Định: Nông dân 4.0 điều khiển drone, dùng phần mềm để canh tác nông nghiệp","description":"Nông dân Bình Định đã có nhiều thay đổi trong canh tác, từ truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ như dùng máy bay không người lái để phun thuốc, điều chỉnh nhiệt độ, tưới nước…bằng điện thoại thông minh.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-dan-binh-dinh-thoi-4-0-su-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-phun-thuoc-bvtv-2221647.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/binh-dinh-nong-dan-40-dieu-khien-drone-dung-phan-mem-de-canh-tac-nong-nghiep-947.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221576","title":"Khu kinh tế ven biển trở thành trụ cột phát triển của các địa phương","description":"Nhiều khu kinh tế ven biển thực sự trợ thành trụ cột và có đóng góp lớn tới phát triển kinh tế của địa phương như Nghi Sơn, Đình Vũ - Cát Hải, Vũng Áng, Chu Lai, Dung Quất, Phú Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-2221576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khu-kinh-te-ven-bien-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-cua-cac-dia-phuong-770.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:14:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221593","title":"Phân Bón Cà Mau - hành trình 5 năm cùng bà con chuyển đổi số nông nghiệp","description":"“Bí kíp vàng” - chiến dịch chia sẻ kiến thức dành riêng cho nhà nông trên nền tảng số của Phân Bón Cà Mau đã thu hút hàng triệu lượt tương tác trong suốt 5 năm vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-bon-ca-mau-hanh-trinh-5-nam-cung-ba-con-chuyen-doi-so-nong-nghiep-2221593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phan-bon-ca-mau-hanh-trinh-5-nam-cung-ba-con-chuyen-doi-so-nong-nghiep-622.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218123","title":"HDBank nhận giải thưởng Quản trị doanh nghiệp","description":"Ngày 22/11 tại Diễn đàn Thường niên về quản trị công ty diễn ra tại Hà Nội, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) vinh danh Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB) với Giải thưởng Board of the Year - Hội đồng quản trị của năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-nhan-giai-thuong-quan-tri-doanh-nghiep-2218123.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hdbank-nhan-giai-thuong-quan-tri-doanh-nghiep-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220723","title":"Tôm hùm bông giảm giá mạnh vẫn đắt đỏ hơn tôm hùm Alaska nhập khẩu","description":"Hàng trăm tấn tôm hùm bông ùn ứ, hàng đổ bộ thị trường nội địa với giá bán giảm mạnh do Trung Quốc ngừng nhập.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tom-hum-bong-giam-gia-manh-van-dat-do-hon-tom-hum-alaska-nhap-khau-2220723.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tom-hum-bong-giam-gia-manh-van-e-vi-dat-hon-tom-hum-alaska-1426.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa