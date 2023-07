Chiếc máy bay Piper Meridian 2006 tiếp đất bằng bụng.

Một nữ hành khách 68 tuổi, đã tự hạ cánh máy bay xuống bãi cỏ gần sân bay Vineyard Martha ở Tây Tisbury, khi phát hiện nam phi công bất tỉnh.

Cảnh sát bang Massachusetts cho biết cú va chạm mạnh khiến cánh trái chiếc máy bay Piper Meridian 2006 gãy đôi. Piper Meridian 2006 là dòng máy bay cỡ nhỏ, thường thuộc sở hữu tư nhân ở Mỹ.

Sự cố xảy ra khi máy bay đang di chuyển từ quận Westchester, New York tới Martha's Vineyard, hòn đảo du lịch nổi tiếng ở bang Massachusetts, theo Cbsnews.

Phi công 79 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nữ hành khách đã kịp thời phát hiện và nhanh trí tìm cách kiểm soát máy bay. Bà đã điều khiển để máy bay hạ cánh bằng bụng.

Martha's Vineyard là đảo du lịch nổi tiếng ở bang Massachusetts. Những người giàu có thường thuê máy bay cỡ nhỏ tới đây để tận hưởng kỳ nghỉ.

Sau khi hạ cánh, nữ hành khách chỉ bị thương nhẹ. Phi công rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa cấp cứu. Chuyến bay chỉ có 2 người.

Theo cảnh sát bang Massachusetts, sẽ rất nguy hiểm nếu để chiếc máy bay bị mất kiểm soát rơi vào khu dân cư và phát nổ. Hành động tự hạ cánh máy bay của nữ hành khách 68 tuổi đã hạn chế đáng kể rủi ro.

Jake Cleland sống ở Martha's Vineyard, đang lái xe cùng bạn bè đi qua cổng sân bay và nhìn thấy chiếc máy bay. "Chúng tôi thấy một loạt xe cứu thương và xe cứu hỏa bao quanh chiếc máy bay. Đó là một vụ náo động lớn", anh nói.

Patrick Smith, một phi công thương mại cho biết những sự cố y tế xảy ra giữa chuyến bay như thế này là rất hiếm.

"Họ đã vô cùng may mắn vì không gặp thời tiết xấu, không có hỏa hoạn do va chạm. Rất may sự cố không gây ra hậu quả chết người. Thật khó khi một người không là phi công nhưng buộc phải điều khiển máy bay và hạ cánh. Chiếc máy bay nhỏ này không quá phức tạp nên nữ hành khách có thể xử lý được tình huống. Tôi rất ấn tượng", anh cho biết.

Đường băng chính của sân bay Martha's Vineyard đã bị đóng cửa 2 giờ đồng hồ để các nhân viên dọn dẹp mảnh vỡ từ vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.