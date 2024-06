Tiêu chuẩn an cư khắt khe của người nước ngoài

Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho gần 11.200 lượt tổ chức, doanh nghiệp. Đội ngũ chủ yếu là các quản lý cấp cao, chuyên gia và lao động có tay nghề kỹ thuật tốt… Phần lớn đến từ các quốc gia phát triển, như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ… nên khi lựa chọn nơi sống, họ cũng đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe.

Chị Vũ Hương Giang, một chuyên viên kinh doanh BĐS chuyên tệp khách quốc tế, cho biết: “Khi tìm kiếm nơi an cư cho khách nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng họ có khá nhiều tiêu chí như không gian sống an toàn, riêng tư, môi trường sống trong lành, hệ thống tiện ích đa dạng, có một cộng đồng đa quốc gia để giao lưu văn hoá… Tuy nhiên, để tìm được những dự án đáp ứng nhu cầu như vậy không nhiều. Những khu vực “phố Tây”cũ như Tây Hồ sau nhiều năm phát triển giờ đây đã trở nên chật chội, không còn đáp ứng tiêu chí “gì cũng có” khi an cư của nhóm khách này”.

Một không gian sống tiện nghi, đầy đủ tiện ích là tiêu chí hàng đầu khi chọn chốn an cư của người nước ngoài

Trong bối cảnh đó, khu vực phía đông Hà Nội với lợi thế hạ tầng được đầu tư đồng bộ, liên tục nâng cấp, dễ dàng kết nối trung tâm, lại có sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô, đầy đủ tiện ích, nhanh chóng thu hút một lượng lớn người nước ngoài chuyển về. Không những vậy, khu đông còn nắm giữ lợi thế lớn khi nằm gần “đại bản doanh” của các tập đoàn đa quốc gia ở các thủ phủ công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên… nên nhanh chóng “lọt mắt xanh” của cộng đồng quốc tế khi tìm chốn an cư lâu dài.

Đặc biệt, sức hút của trung tâm mới phía đông Thủ đô càng tăng lên kể từ khi có sự xuất hiện của “thành phố điểm đến” Ocean City, bao gồm đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3.

“Khi chúng tôi giới thiệu cho khách nước ngoài về nơi đáng sống như Ocean City, chưa có một khách nào từ chối cả. Thậm chí, nhiều khách còn bất ngờ khi ngay phía đông Thủ đô lại có một không gian sống trong lành với các tiện ích đẳng cấp thế giới như vậy”, chị Hương Giang cho biết.

Toạ độ mới của những công dân toàn cầu

Lợi thế của Ocean City trong mắt cộng đồng quốc tế, trước tiên phải kể đến là vị trí siêu kết nối. Tọa lạc tại cửa ngõ Thủ đô, vừa là điểm đầu, vừa là điểm đón tiềm năng của trục kinh tế vàng phía Bắc, Ocean City sở hữu mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại bậc nhất khu vực. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận cả QL5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn. Nhờ lợi thế này, dự án đón đầu một làn sóng an cư của đội ngũ chuyên gia cao cấp đang làm việc tại các tỉnh, thành song vẫn muốn được an cư đẳng cấp tại trung tâm mới phía Hà Nội.

Ngoài ra, với sự hình thành của hàng loạt cây cầu như cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy… và dự kiến có thêm nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng trong tương lai, khoảng cách từ khu Đông đến trung tâm phố cổ Hà Nội gần như đã bị xóa nhòa. Từ đó, cộng đồng quốc tế có thể nhanh chóng kết nối đến các khu dân cư dành cho người nước ngoài đã hiện hữu lâu đời ở nội đô để giao lưu, thiết lập mối quan hệ.

Không gian đa văn hóa tại Grand World mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ cho cư dân quốc tế

Cùng với lợi thế về vị trí, thành phố điểm đến Ocean City còn mang đến chất sống nghỉ dưỡng tại gia với “thế giới đại dương” trải dài từ biển hồ nước mặn Crystal Lagoon (Vinhomes Ocean Park 1) đến Tổ hợp công viên biển tạo sóng VinWonders Wave Park (Vinhomes Ocean Park 2) hay VinWonders Water Park (Vinhomes Ocean Park 3).

Ocean City cũng là tâm điểm sôi động với “vũ trụ giải trí” Grand World giao thoa văn hóa Đông - Tây với phân khu K-Town chuẩn Hàn và The Venice đúng điệu châu Âu. Mảnh ghép mới Little Hong Kong vừa ra mắt càng khiến Ocean City thêm hoàn hảo khi trở thành không gian đa văn hóa, tạo sự gần gũi, thân thuộc như ở quê nhà cho cộng đồng đa quốc gia.

Nổi bật trong đó, K-Town đã “chạm vào trái tim” của cộng đồng xứ kim chi khi vừa tái hiện trọn vẹn kiến trúc đặc trưng, vừa hội tụ đầy đủ các tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa đúng chuẩn Hàn Quốc, tạo nên một “Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam”.

Chưa hết, Ocean City còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp hiếm có khó tìm giúp cộng đồng cư dân người nước ngoài được thụ hưởng với những dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam như: Đại học tinh hoa VinUni, chuỗi trường học Vinschool, trường quốc tế Anh quốc Brighton College, Bệnh viện an dưỡng 5 sao Vinmec Medical Resort, 2 TTTM Vincom Mega Mall...

Một Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam đang hình thành trong lòng Ocean City

Ocean City còn khiến cộng đồng đến từ xứ kim chi thấy như đang ở quê nhà khi mang tới một Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc với các y bác sĩ người Hàn và trường quốc tế Hàn Quốc KGS đáp ứng hoàn hảo nhu cầu học tập của các cư dân nhí.

Tại Ocean City, một cộng đồng cư dân hiện đại, hội nhập, với sự cởi mở của nền văn hoá đa quốc gia đang sẵn sàng chào đón những cư dân quốc tế đến an cư. Đặc biệt, khi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực từ 1/8 tới, nhiều nút thắt trong quy định cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ được tháo gỡ, làn sóng chuyển dịch về nơi đáng sống bậc nhất Ocean City của cộng đồng quốc tế được dự báo sẽ càng diễn ra mạnh mẽ.

Phương Cúc