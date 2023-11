Bắc Ninh dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như sau: (1). Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5% - 6% so với ước thực hiện (UTH) năm 2023. (2). Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với UTH năm 2023, tăng 11,4%. (3). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 75,830 triệu USD, tăng 3% so với UTH 2023; trong đó, xuất khẩu 41,552 triệu USD, tăng 3%; nhập khẩu 34,278 triệu USD, tăng 3%. (4). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 70 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với UTH 2023. (5). Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.100 triệu USD, giảm 21,4% so với UTH 2023. (6). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.237 tỷ đồng, tăng 11,7% so với UTH 2023; trong đó, thu nội địa 24.237 tỷ đồng, tăng 14,1%. (7). Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 98.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với UTH 2023.