Sức hấp dẫn của hạ tầng tỷ đô

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hà Nội sẽ phát triển theo chùm đô thị, trong đó nội đô lịch sử là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của Thủ đô và cả nước, hướng phát triển chính về phía đông - đông bắc. Trong đó, khu vực phía đông được xem như đầu mối giao thông quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, cửa khẩu quan trọng, đồng thời nắm giữ vai trò vệ tinh để phát triển kinh tế xã hội nhờ vị trí trung tâm.

Nhờ vị thế đó mà trong vài năm trở lại đây, khu Đông đang thu hút một lượng lớn vốn đầu tư công để phát triển hạ tầng đô thị, từng bước chuẩn bị cho cột mốc thành lập quận Gia Lâm. Nổi bật trong đó là các dự án lớn đã hoàn thành như nút giao Cổ Linh với 6 đường dẫn, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, kết hợp với hạ tầng giao thông liên tỉnh như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5, Vành đai 3… đã tạo ra những lợi thế vượt trội cho khu vực.

Khu vực phía Đông đang là tâm điểm hút vốn đầu tư với những dự án hạ tầng tỷ đô đang được thực hiện

Trong tương lai không xa, lợi thế kết nối của khu vực này còn được nâng lên tầm cao mới với hàng loạt những dự án tỷ đô như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 8. Đặc biệt trong năm 2024, Hà Nội định hướng sớm khởi công các cây cầu Tứ Liên, Hồng Hà, Mễ Sở bắc qua sông Hồng. Đây sẽ là bước đột phá để cải thiện diện mạo hạ tầng giao thông của khu Đông.

Đón đầu sự phát triển của hạ tầng và sức hút đầu tư, Vinhomes với tầm nhìn dài hạn đã phát triển dự án Ocean City quy mô 1.200ha ngay trung tâm của khu Đông. Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam đã tạo nên một “thỏi nam châm” thu hút dòng chảy chuyển cư của khu vực về “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”. Từ đó, một cộng đồng dân cư lớn mạnh đã hình thành, lên tới hơn 70.000 người chỉ sau vài năm.

“Vị trí đắc địa tại tâm điểm của hạ tầng giao thông trọng điểm ở phía đông, có khả năng “siêu” kết nối liên vùng, liên khu vực ở cả thời điểm hiện tại và tương lai chính là lợi thế đắt giá của Ocean City. Trong tương lai, khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, bất động sản tại đây sẽ còn thăng hạng hơn nữa cả về giá trị an cư lẫn đầu tư”, ông Nguyễn Tuấn - Giám đốc một sàn giao dịch tại Hà Nội, nhận định.

Ocean City là điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn của khu Đông

Không chỉ mang tới một chốn sống - nghỉ dưỡng - học tập - làm việc đẳng cấp bậc nhất trong khu vực, Vinhomes còn liên tục phát triển và đưa ra thị trường những dòng sản phẩm mới với đa dạng phong cách. Nhờ đó, Ocean City không chỉ là một điểm đến với các nhu cầu thiết yếu được đáp ứng mà còn là nơi mỗi cư dân được sống trọn với phong cách và cá tính của bản thân. Đó cũng là lý do phân khu The Beverly, mảnh ghép mới nhất vừa ra mắt tại tâm điểm thượng lưu The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park 1 - Ocean City) thu hút sự quan tâm của dòng người trong hành trình “đi về phía đông”, khi 70% giỏ hàng của tòa căn hộ đầu tiên đã có chủ chỉ sau 48 giờ.

Vị thế “kim cương” kiến tạo giá trị của The Beverly

Sở hữu nhiều giá trị vượt trội từ vị thế “kim cương” của đại đô thị, The Beverly là dòng sản phẩm cao cấp mang tới chất sống tự do, phóng khoáng chuẩn Mỹ tại phía đông Thủ đô. Điểm nổi bật của The Beverly đến từ vị trí cửa ngõ của Ocean City, kề cận các tuyến giao thông huyết mạch nội khu và đường Lê Thánh Tông vắt ngang các tuyến giao thông chính của khu vực như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… giúp nơi đây trở thành tâm điểm liên kết các trung tâm kinh tế trong khu vực và Ocean City.

The Beverly là mảnh ghép sáng tạo tiếp theo để tạo nên một “thành phố điểm đến” với đa dạng văn hóa và phong cách. Ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, ngay bên cạnh The Beverly là khu vực Quảng trường ga Metro số 8, trong tương lai, chỉ với vài bước chân, cư dân có thể lên ngay chuyến tàu điện trên cao để hướng vào nội đô. Kết hợp với hệ thống giao thông công cộng nội và ngoại khu của VinBus, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn dù là khu vực phố cổ hay các đô thị vệ tinh khác của Hà Nội.

Vị thế “kim cương” của The Beverly còn đến từ việc phân khu này nằm ở trung tâm của hệ thống giáo dục đẳng cấp đã hoạt động như trường liên cấp Vinschool, đại học VinUni, trường quốc tế Dewey, Brighton College… và trong tương lai là trường quốc tế Hàn Quốc KGS. Cùng với đó, khu vực quỹ đất xung quanh The Beverly cũng được chủ đầu tư quy hoạch để phát triển trường học.

Không chỉ tái hiện “ngọn đồi tỷ phú” Beverly Hills nổi tiếng xứ sở cờ hoa, The Beverly còn là phân khu có mật độ xây dựng thấp và được bao quanh bởi các tiện ích công cộng thấp tầng. Nhờ đó, tầm nhìn thoáng đãng không bị che chắn trở thành lợi thế đặc quyền dành riêng cho cư dân nơi đây.

Kết hợp với hệ sinh thái tiện ích toàn diện của Ocean City, phân khu căn hộ cao cấp The Beverly sở hữu tiềm năng đắt giá và là chốn an cư đáng mơ ước cho nhiều gia đình, đặc biệt là người trẻ. Giới quan sát nhận định, thời điểm hiện tại đang là cơ hội thích hợp để sở hữu dòng sản phẩm vượt trội tại The Beverly, nhằm đón đầu sự phát triển của Ocean City và “đòn bẩy thép” của hạ tầng khu Đông.

Phương Cúc