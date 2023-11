Trailer chính thức phim Cô giáo em là số 1 (tên tiếng Anh: Brave Citizen) vừa được công bố, hé lộ màn so găng gay cấn giữa “cô giáo” Shin Hae Sun và “hổ báo” Lee Jun Young sắp ra rạp cuối tuần này.

Dựa trên webtoon nổi tiếng Brave Citizen, phim kể về So Si Min (do Shin Hae-sun thủ vai) - cựu ngôi sao quyền Anh phải từ bỏ ước mơ để theo đuổi nghề giáo viên với mong muốn có một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng tại trường học, cô phải giả vờ như “mắt không thấy, tai không nghe” những điều bất công xảy ra xung quanh mình để sớm được nhận làm giáo viên chính thức.

Tuy nhiên, Han Su Gang (Lee Jun Young) - tên học sinh 'hổ báo' lạm quyền, lấy bắt nạt, hành hạ kẻ yếu thế làm niềm vui - đã khiến sức chịu đựng của Si Min đi đến giới hạn. Trong một lần giải cứu học sinh khỏi bàn tay hung bạo của Su Gang, cô giáo Si Min bất ngờ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn tại trường học.

Khi chứng kiến những tội ác của Su Gang được dung túng bởi gia đình, nhà trường và pháp luật, Si Min đành giấu danh tính đằng sau chiếc mặt nạ mèo để “thay trường hành đạo”.

Phim lấy đề tài gai góc về nạn bắt nạt và bóc trần những sự thật tàn bạo chốn học đường tại Hàn Quốc - nơi tưởng chừng chỉ có sự lành mạnh của giáo dục lại tồn đọng những “mầm ác” được gieo rắc và hình thành. Không chỉ mượn bạo lực học đường làm chất liệu chính, phim còn khéo léo đề cập những vấn nạn nhức nhối khác như sự phân hoá giàu - nghèo, xâm phạm quyền giáo viên và sự “bành trướng” quyền lực của phụ huynh tại trường học.

Shin Hae-sun nhấn mạnh: “Phim cho thấy một công dân bình thường đang tìm kiếm công lý chống lại kẻ xấu như thế nào. Và chúng tôi không làm bộ phim với mong muốn giải quyết vấn đề bắt nạt học đường. Thay vì là một bộ phim lên án xã hội, tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim giả tưởng mang lại sự hài lòng cho khán giả và gián tiếp khơi dậy lòng dũng cảm mà ai cũng có”.

Bên cạnh đó, cái nhìn gai góc và giọng nói đay nghiến của nam diễn viên Lee Jun Young trong vai phản diện Su Gang cũng đã nâng tầm hơn so với các vai phản diện trước đây của anh trong loạt phim đình đám D.P. và Mask Girl. Tuy nhiên, Lee Jun Young cũng bày tỏ sự khó khăn và dằn vặt khi hóa thân thành một “ác nam học đường” với những cảnh bắt nạt tàn bạo trong Cô giáo em là số 1.

Lee Jun Young chia sẻ: "Tôi đã có rất nhiều sợ hãi và lo lắng khi quay phim này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Tôi phải vật lộn với sự dằn vặt mỗi khi quay cảnh bắt nạt người khác. Tôi liên tục không ổn định và cảm thấy như hôm nay tôi lại làm khổ ai đó. Nó rất đau đớn. Tuy nhiên, sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn và tàn khốc đó, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn với tư cách một diễn viên”.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của “thượng cung” Cha Chung Hwa trong vai giáo viên cùng trường của Si Min (do Shin Hae Sun thủ vai), điều này càng khiến những khán giả yêu thích phim Chàng Hậu (Mr. Queen) thêm hào hứng trước màn kết hợp lần thứ 3 của cả hai trên màn ảnh. Trước đó, “cặp bài trùng” này từng có màn tái hợp hài hước trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 (See You In My 19th Life).

Cô giáo em là số 1 chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 24/11/2023.

Quỳnh An