KẾT QUẢ LHP BERLIN 2024

Giải của Ban Giám khảo quốc tế

Gấu vàng: Dahomey

Gấu bạc: The Empire

Giải thưởng của ban giám khảo: A Traveler’s Needs

Diễn viên chính xuất sắc nhất: Sebastian Stan (phim A Different Man)

Diễn viên phụ xuất sắc nhất: Emily Watson (phim Small Things Like These)

Đóng góp nghệ thuật nổi bật — Martin Gschlacht (phim The Devil’s Bath)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Nelson Carlos De Los Santos Arias (phim Pepe)

Kịch bản hay nhất — Matthias Glasner (phim Sterben)

Hạng mục Encounters

Phim hay nhất — Direct Action

Giải đặc biệt của Ban Giám khảo — Some Rain Must Fall và The Great Yawn of History

Đạo diễn xuất sắc nhất — Juliana Rojas (phim Cidade; Campo)

Hạng mục đồng hành của GWFF

Phim đầu tay xuất sắc nhất — Culi Never Cries của đạo diễn Phạm Ngọc Lân

Phim tài liệu hay nhất: No Other Land

Hạng mục Phim ngắn

Gấu vàng - Phim ngắn hay nhất – An Odd Turn

Gấu bạc - Giải thưởng của ban giám khảo cho phim ngắn — Remains of the Hot Day