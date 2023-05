Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu) là tác phẩm mới nhất đánh dấu sự tái hợp lần thứ 7 của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese và tài tử Leonardo DiCaprio sau The Departed và The Wolf of Wall Street...

Leonardo DiCaprio cùng đạo diễn gạo cội Martin Scorsese và ngôi sao lão làng Robert De Niro trên thảm đỏ Cannes ngày ra mắt phim 'Killers of the Flower Moon'.

Ngay sau khi ra mắt tại LHP Cannes, siêu phẩm nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình với tràng pháo tay kéo dài gần 10 phút. Vầng trăng máu được nhận định là bộ phim hay nhất từng được sản xuất còn vai diễn của Leonardo DiCaprio được đánh giá xuất sắc nhất sự nghiệp từ trước tới nay. Phim hiện đạt chứng nhận 96% cà chua tươi trên trang đánh giá Rotten Tomatoes.

Vầng trăng máu dài 3h26', được dựng dựa trên cuốn sách bán chạy và ca ngợi rộng rãi Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI của David Grann. Lấy bối cảnh ở Oklahoma những năm 1920, tác phẩm kể về vụ giết người hàng loạt ở bộ tộc Osage, nơi người dân phát triển kinh tế chủ yếu từ dầu mỏ. Một chuỗi tội ác tàn bạo đã xảy ra, gọi là 'Triều đại Khủng bố'.

Tạo hình nhân vật Ernest Burkhart của Leonardo DiCaprio trong phim.

Trailer Vầng trăng máu mở ra với khung cảnh tại Oklahoma, nơi những thổ dân da đỏ sinh sống. Giữa cánh đồng rộng lớn, dầu mỏ phun trào như mạch nước ngầm tràn lên, giàn khoan xuất hiện dày đặc. Mọi chuyện bắt đầu khi người da trắng tới định cư, cũng là lúc nhân vật Ernest Burkhart của Leonardo DiCaprio xuất hiện.

Trên con tàu di chuyển đến Oklahoma, Ernest Burkhart đã nghiên cứu một cuốn sách về văn hóa và lịch sử Osage. Trong khoảng thời gian sinh sống tại đây, Ernest Burkhart phải lòng một cô gái thuộc bộ tộc Osage. Như cuốn sách từng nói về “những con sói đói”, người da trắng xuất hiện tại Oklahoma ngày một đông đúc hơn và thậm chí còn muốn “xâm chiếm”.

Bầu không khí dần căng thẳng khi vụ án mạng xảy ra. Xen lẫn tiếng súng nổ, khung cảnh người dân chạy loạn, là những cái bắt tay, những nụ cười đầy toan tính của người da trắng. Hành động tàn sát diễn ra ngày một nhiều hơn. Là một người da trắng, lại có cảm tình với cô gái da đỏ, nhân vật Ernest Burkhart sẽ hành động thế nào trong tình cảnh hỗn loạn này? Cuối đoạn trích là một câu hỏi bỏ ngỏ: “Tìm được con sói trong tấm hình này không?”.

Leonardo DiCaprio và diễn viên gạo cội Robert De Niro trong một cảnh quay.

Ngoài Leonardo DiCaprio, phim còn có sự góp mặt của diễn viên gạo cội Robert De Niro, các ngôi sao Brendan Fraser, John Lithgow, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tatanka Means.

Ngay sau khi ra mắt ở Cannes, Vầng trăng máu đã được nhà phát hành CGV mua bản quyền phát hành tại Việt Nam vào tháng 10 tới nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.