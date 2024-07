Đêm bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (DANAFF II) đã diễn ra vào tối 6/7, kèm theo lễ trao giải cho các hạng mục.

Tại hạng mục phim Việt Nam dự thi, Mai của đạo diễn Trấn Thành đã xuất sắc giành giải Phim hay nhất.

Phương Anh Đào đã được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong phim Mai. Đáng chú ý, Trấn Thành tiếp tục ghi dấu ấn khi được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim này, đánh dấu một đêm thắng lớn cho ê-kíp phim Mai.

Phim Mai của Trấn Thành thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2.

Trong niềm vui sướng tột cùng, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ: "Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để các nhà làm phim có quyết tâm mang đến những tác phẩm hay, làm tươi sáng hơn cho bộ mặt điện ảnh cho nước nhà. Thế giới hội nhập, mọi thứ vận chuyển nhanh nên chúng ta phải chạy mới bắt kịp. Cảm ơn khán giả đã chọn Mai".

Trong khi đó, phim Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải giành được 2 giải là Dàn diễn viên hay nhất và giải NETPAC dành cho Phim Việt Nam xuất sắc.

"Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải giành 2 giải thưởng.

Giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất là dòng phim hoạt hình gồm: Cá chép của ông Táo, Đội lân sư nhí nhố, Độc lạ làng khoai.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam dự thi đã được trao cho Thái Hòa. Hạng mục này có sự cạnh tranh giữa ba ứng cử viên nặng ký gồm: Thái Hòa, Doãn Quốc Đam và Võ Điền Gia Huy.

Diễn viên Thái Hoà nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở hạng mục phim Việt Nam dự thi.

Hạng mục phim Châu Á dự thi, phim hay nhất được trao cho Cu li không bao giờ khóc (Việt Nam).

Giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Những mảnh đời đáng giá của đạo diễn, biên kịch Trung Quốc Liu Jiayin.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kang Ren Wu của phim Fly me to the moon. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Yuumi Kawwai của phim Cuộc đời của An (Nhật Bản). Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Phạm Thiên Ân của phim Bên trong vỏ kén vàng.

Ở hạng mục phim Châu Á dự thi, phim hay nhất được trao cho "Cu li không bao giờ khóc".

Tại buổi lễ, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA và Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng, đánh giá DANAFF II có bước tiến rõ rệt về sự đa dạng và chất lượng của hai hạng mục phim dự thi; của các phim được lựa chọn trình chiếu, đặc biệt là Tiêu điểm điện ảnh Pháp và Tuyển chọn các tác phẩm của đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh DANAFF II với chủ đề Nhịp cầu châu Á đã mang đến một tuần lễ điện ảnh sôi động cho thành phố. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng tổ chức thành công sự kiện điện ảnh quốc tế này.

"Không chỉ hội tụ, vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, DANAFF II còn mong muốn tạo dựng không gian để nuôi dưỡng và ươm mầm tài năng - một trong những khởi đầu quan trọng trong tạo lập hệ sinh thái điện ảnh. Đó là một trong những nền tảng vững chắc để hướng tới xây dựng thành phố sự kiện điện ảnh, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa", ông Cường cho hay.

Ảnh: Hồ Giáp