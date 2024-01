Nổi tiếng với chân dung đầy nam tính trong Superman hay The Witcher, Henry Cavill có dịp trở lại hình tượng siêu điệp viên lịch lãm cùng Argylle siêu điệp viên (Argylle) - bom tấn hành động Hollywood duy nhất đến với khán giả Việt Nam vào mùng 1 Tết, tức 10/2/2024.

Henry Cavill trong sự kiện ra mắt toàn cầu phim 'Argylle siêu điệp viên' tuần trước tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong Argylle siêu điệp viên, Henry Cavill vào vai Argylle - một điệp viên giả tưởng trong cuốn sách của nữ nhà văn hướng nội Elly Conway (Bryce Dallas Howard). Chỉ có điều, Elly một ngày phát hiện ra tất cả các chi tiết trong cuốn sách của cô bỗng dưng trở thành hiện thực, bao gồm cả Argylle và những phi vụ của anh ấy.

Argylle siêu điệp viên đánh dấu lần thứ 4 Henry Cavill tái ngộ thể loại hành động - điệp viên, sau các phim The Cold Light of Day (2012), The Man from U.N.C.L.E. (2015) và Mission: Impossible - Fallout (2018). Tài tử sinh năm 1983 có thân hình như tạc tượng phát triển mạnh trong những vai diễn đòi hỏi sức mạnh thể chất, các pha chiến đấu gay cấn. Phim điệp viên thường là nền tảng lý tưởng để anh thể hiện vóc dáng ấn tượng và kỹ năng hành động đã được trau dồi qua các bom tấn trước đó.

Tạo hình siêu điệp viên siêu đẹp trai của tài tử cao 1,85m trong 'Argylle'.

Đến với Argylle siêu điệp viên, Henry Cavill hứa hẹn kết hợp cả sự cổ điển và nét hiện đại trong hình hài một điệp viên với mái tóc ấn tượng. Đạo diễn Matthew Vaughn chia sẻ: "Tôi cảm thấy Henry tỏa ra khí chất gián điệp kinh điển. Cậu ấy trông rất tuyệt với mái tóc cắt bằng đậm dấu ấn thập niên 80.

Tôi có một nỗi ám ảnh lâu dài với phong cách của thời đại đó, bao gồm cả những nhân vật như Ivan Drago của Dolph Lundgren trong Rocky IV. Vai diễn của Henry rất tuyệt. Tôi cần một người có thể bộc lộ bản chất của một nhân vật kiểu James Bond, nhưng với một điểm nhấn khác lạ".

Khi Henry Cavill đọc kịch bản của bộ phim, anh nhận ra rằng câu chuyện này khác với bất cứ điều gì anh mình từng nghe qua trước đây. Nam diễn viên chia sẻ: "Thật sảng khoái khi thấy một cái gì đó mới, táo bạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Argylle không hề chung chung. Nó độc đáo trong không gian riêng”.

Henry Cavill và Dua Lipa trong một cảnh quay.

Khán giả sẽ được giới thiệu về đặc vụ Argylle bằng một cảnh khiêu vũ giữa anh và đối thủ Legrange. Đạo diễn Matthew Vaughn kỳ công tìm kiếm, cuối cùng đã lựa chọn được người có thể sánh vai với Henry Cavill mà không bị chiếm sóng. Chủ nhân Grammy Dua Lipa được chọn mặt gửi vàng để vào vai kẻ thù không đội trời chung với Argylle của Cavill.

Argylle siêu điệp viên khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2024, tức 10/2/2024, cùng ngày với phim Mai của Trấn Thành và Gặp lại chị bầu của Diệu Nhi.

