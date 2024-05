"Phim do Nhà nước đặt hàng nên sẽ đưa vào các tuần phim, đợt phim phục vụ mục đích chính trị. Còn việc chiếu kinh doanh rộng rãi ở các cụm rạp phải được sự cho phép của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch", ông Thành nói thêm.

Phim vừa được chính thức cấp phép.

Đại diện Công ty cổ phần phim Giải phóng - đơn vị sản xuất bộ phim - cũng thông tin sẽ gửi công văn xin ý kiến cho chiếu rộng rãi như phim Đào, phở và piano.

Trước đó, ê-kíp Vầng trăng thơ ấu thông báo phim ra mắt ngày 17/5 song buộc phải hoãn lại vì chưa cấp phép kịp.

Phim là tác phẩm được Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 134 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2024) và 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2024).

Dự án lấy bối cảnh từ năm 1895 đến năm 1901 khi Bác Hồ (tên thời thơ ấu là Nguyễn Sinh Cung) cùng cha mẹ là ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm vào Huế lần đầu tiên.

Trong giai đoạn hơn 5 năm sống ở Kinh thành Huế, Nguyễn Sinh Cung thấy được nhiều điều mới lạ. So với quê hương xứ Nghệ, Huế có nhiều nhà cửa to đẹp, nhiều cung điện uy nghiêm. Nhưng Huế cũng bộc lộ rõ rệt nhất mâu thuẫn giai cấp về quyền lực, an sinh.

Những người Pháp thống trị nghênh ngang, hách dịch và tàn ác. Những vị quan Nam triều bệ vệ trong chiếc áo gấm, hài nhung, mũ cánh chuồn, nhưng khúm núm rụt rè trước vua và trước cả người Pháp. Còn lại, phần đông là nông dân, phu khuân vác, kéo xe tay, người lang thang… chịu đựng số phận thống khổ, tủi nhục trước sự áp bức, bóc lột.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum và các diễn viên trên phim trường.

Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết bộ phim đến với ông như một cơ duyên. Giai đoạn đó, ông đang thực hiện một bộ phim truyền hình khác thì nhận được lời mời từ đơn vị sản xuất. “Lúc đó, tôi chưa có ý định làm. Nhưng khi đọc xong kịch bản, có một vài chi tiết khiến tôi khá thích thú. Trước khi đồng ý, tôi quyết định đi Huế và Nghệ An một chuyến để tìm hiểu tình hình thực tế”, đạo diễn kể.

Đạo diễn hé lộ, điều khiến ông tâm đắc nhất với dự án lần này đó là khắc họa tuổi thơ của Bác Hồ là một thiếu nhi hồn nhiên, bình thường với không ít trò nghịch tinh quái như bao đứa trẻ khác. Bộ phim cũng không đi theo hướng “thần thánh hóa” cuộc đời của Người.

Ngoài việc bám sát lịch sử với phần cố vấn của các chuyên gia, phim sẽ có một số chi tiết hư cấu song đều dựa trên tư liệu truyền miệng để khi xem phim, khán giả sẽ cảm thấy thuyết phục.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên, Phạm Hữu Đại, Lưu Văn An, Bạch Công Khanh, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Ali Quang Khải, Bùi Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Hồ Nhật Minh, Trần Đức Tuấn Hùng...

Những hình ảnh được hé lộ trên phim

Ảnh: ĐPCC