Sáng 8/1, lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 diễn ra tại Mỹ. Đây là giải thưởng quan trọng có tác động lớn tới kết quả Oscar. Là một trong những bộ phim nổi bật nhất năm 2023, Oppenheimer của đạo diễn tài ba Christopher Nolan từng gây sốt phòng vé nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam với doanh thu gần 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Có chi phí sản xuất lên tới 100 triệu USD, bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử có quy mô hoành tráng, quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood như: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr.... Nhận 8 đề cử Quả cầu vàng 2024, Oppenheimer được gọi tên ở hạng mục Phim hay nhất thể loại chính kịch, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch cho Cillian Murphy.

Cillian Murphy và đạo diễn Christopher Nolan trên phim trường 'Oppenheimer'.

Barbie - bộ phim dẫn đầu với 9 đề cử thua ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch dù Margot Robbie đóng vai Barbie xuất sắc. Margot Robbie đành ngậm ngùi nhìn giải thưởng này về tay Emma Stone của Poor Things.

Barbie tiếp tục để tuột khỏi tay giải Phim hay nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch về Poor Things - bộ phim có cảnh nóng dữ dội ẵm Sư tử vàng ở LHP Venice 2023. Tuy nhiên tác phẩm này được an ủi vì thắng hạng mục mới - Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé nhờ doanh thu hơn 1,4 tỷ USD.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch, Lily Gladstone được gọi tên nhờ vai diễn xuất sắc trong Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu). Trong khi đó, Paul Giamatti thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại thể loại nhạc kịch/hài kịch với phim The Holdovers.

KẾT QUẢ QUẢ CẦU VÀNG 2024 TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH

Phim hay nhất thể loại chính kịch

Oppenheimer

Phim hay nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch

Poor Things

Emma Stone trong phim 'Poor Things'.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch/hài kịch

Emma Stone, Poor Things

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch

Cillian Murphy, Oppenheimer

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại thể loại nhạc kịch/hài kịch

Paul Giamatti, The Holdovers

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Đạo diễn xuất sắc nhất

Christopher Nolan, Oppenheimer

Kịch bản hay nhất

Anatomy of a Fall, Justine Triet & Arthur Harari

Nhạc phim hay nhất

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Ca khúc gốc hay nhất

"What Was I Made For?" - Barbie

Phim hoạt hình hay nhất

The Boy and The Heron

Phim không nói tiếng Anh hay nhất

Anatomy of a Fall

Thành tựu đặc biệt trong điện ảnh và phòng vé

Barbie

Quỳnh An