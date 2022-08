Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Ngày 29/8, tại Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, đại diện Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho Đại tá Đặng Trọng Cường. Ảnh: CTV

Đồng thời, công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đặng Trọng Cường, Phó Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Đặng Trọng Cường (SN 1976), quê quán xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ luật học Tội phạm học và điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị; Điều tra viên cao cấp.