Phó công an xã bị chém khi giải quyết mâu thuẫn ở đám cưới

Ngày 21/2, Công an huyện Lâm Hà đã tạm giữ Đỗ Giang Nam, 28 tuổi, về hành vi Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối 17/2 một số thanh niên xảy ra xung đột, cầm dao đuổi chém thành viên trong ban nhạc tại đám cưới ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Tiệc cưới trở nên hỗn loạn.

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên (Phó Công an xã Phúc Thọ) cùng cán bộ của xã tới hiện trường giải quyết. Khi đang xử lý, thượng úy Kiên bất ngờ Đỗ Giang Nam cầm dao chém vào chân, phải khâu 10 mũi. Nam và nhóm nghi can bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt.

Đại tá Lê Hồng Phong (Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng-thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Trung Kiên bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Liên quan sự việc trên, ngoài Nam, 7 người khác cũng bị tạm giữ hành vi Gây rối trật tự công cộng; 2 người khác bị điều tra về hành vi trên, nhưng được cho tại ngoại.

Đại tá Lê Hồng Phong (Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tới thăm hỏi, tặng quà, động viên thượng úy Kiên bị thương khi làm nhiệm vụ. Đại tá Phong đề nghị Công an huyện Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan.