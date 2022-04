Phó giám đốc công ty ở Hà Giang bị bắt vì liên quan khai thác quặng trái phép

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với ông Lê Khả Châu (SN 1979, trú tại tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang), để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ông Châu là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, có trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang,

Trước đó, ngày 13/10/2021, Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản (quặng) trái phép, tại thôn Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Lê Khả Châu tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định số 58 ngày 23/11/2021 khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm về thăm dò, nghiên cứu, khai thác tài nguyên.



Kết quả điều tra cho thấy, Lê Khả Châu giữ vai trò đồng phạm, giúp sức để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quặng trái phép tại huyện Bắc Quang.



Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lê Khả Châu để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.



Gia Phan