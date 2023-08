Sáng cuối tuần (26/8), Phạm Hải Yến (váy hồng) và bạn thân di chuyển 30km từ Hưng Yên đến khu vực phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) để chụp ảnh. "Gần đây, ai ai cũng chia sẻ ảnh mùa thu Hà Nội, nhất là ở con phố này nên mình háo hức tìm tới. Thật không ngờ khu phố đông tới vậy. Góc nào cũng kín người đứng chờ", Yến chia sẻ.

Bà Hằng (63 tuổi), một người dân sống gần đường Phan Đình Phùng thường đẩy xe đưa cháu ra đây hóng mát vào 8-9h sáng. "10 ngày trở lại đây, nhất là cuối tuần, con đường quá đông người dân và du khách. Việc di chuyển ngay trên vỉa hè cũng bật tiện vì xe máy để nhộn nhạo, xe hoa, xe bán đồ ăn... nên tôi không đưa cháu ra nữa. Tôi cũng đi chợ sớm hơn, tránh giờ đông", bà Hằng cho hay.

Từ trung tuần tháng 8, khi Hà Nội chớm vào thu, thời tiết phần nào bớt nắng nóng, phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông đúc người dân và khách du lịch tới chụp ảnh, check-in hay uống cà phê, ăn sáng. Nhiều người phải đứng chờ đợi để tới lượt đứng vào góc chụp ưng ý.

Đây được biết tới là con đường rợp bóng mát, lãng mạn nhất khu vực trung tâm thành phố.

Ngày cuối tuần, từ 7h sáng, tuyến phố này đã đông đúc du khách. Tới khoảng 10h, hàng trăm người tập trung tại đây, nhất là khu vực cổng trường THPT Phan Đình Phùng, Nhà thờ Cửa Bắc, cổng Bắc (Bắc Môn) thành Hà Nội. Nhiều người di chuyển sang đường giữa hai địa điểm khiến cho giao thông ùn ứ.

Hàng quán tại khu phố cũng đông nghẹt khách. Chủ quán phải liên tục xếp bàn ghế tràn ra vỉa hè. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở để đảm bảo giao thông.

Trên vỉa hè cũng xuất hiện dày đặc các gánh hàng hoa, hàng rong bán sấu tươi, xôi cốm, nước uống... cùng các dịch vụ tự phát như trông xe, cho thuê xe đạp chụp ảnh...

"Ngày cuối tuần thế này tôi có thể bán được cả trăm bó hoa, loại nhỏ xinh dễ cầm tay, giá dao động 70.000-120.000 đồng/bó. Như sáng nay mới khoảng 10h tôi đã phải gọi chở thêm hoa", một tiểu thương cho biết.

Những loài hoa được ưa chuộng là sen trắng, cúc họa mi, hoa baby, hướng dương...

Trước đó, đại diện UBND phường Quán Thánh khẳng định, phường không cấm người dân chụp ảnhtại nơi công cộng. Tuy nhiên, phường cử lực lượng kiểm tra, ứng trực khu phố này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an toàn giao thông.

Lượng người đổ tới quá đông nên du khách không dễ để có góc chụp ưng ý.

Cách đó không xa, khu vực đường Thanh Niên giao Thụy Khuê, rất nhiều người dân và du khách cũng tập trung để check-in với những xe hoa rực rỡ sắc màu.