Du lịch nước ngoài để tránh cảnh đông đúc dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới kéo dài 4 ngày, từ 1/9 đến hết 4/9, anh Vũ Nam (36 tuổi, ở Hà Nội) quyết định “xuất ngoại” cùng 2 người bạn, chọn Nga làm điểm dừng chân thay vì du lịch trong nước như mọi năm.

Họ đặt tour Matxcova - Saint Petersburg với hành trình kéo dài 8N7Đ, chi phí 57 triệu đồng/người, khởi hành ngày 30/8. Anh Nam cho biết cũng rất thích Úc nhưng chọn Nga vì chuẩn bị bước vào mùa thu. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá quốc gia lớn nhất thế giới.

“Chúng tôi cũng có nhiều bạn bè, người quen đang sinh sống tại Matxcova nên muốn tranh thủ dịp này để tới thăm họ cũng như trải nghiệm khung cảnh, các hoạt động lễ hội mùa thu hấp dẫn của nước Nga”, chàng trai trẻ cho hay.

Theo anh Nam, dù chi phí du lịch nước ngoài cao nhưng họ vẫn lựa chọn, chấp nhận “móc sạch hầu bao” vì sợ hãi cảnh đông đúc tại các điểm đến trong nước mỗi dịp nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ 30/4 năm ngoái, anh cùng gia đình lái xe riêng tới Đà Lạt thì gặp cảnh “chôn chân” một chỗ vài tiếng đồng hồ vì tắc đường, dù cách địa điểm lưu trú chỉ khoảng 800m. Lần khác, dịp lễ 2/9, anh chi chục triệu đồng tới nghỉ dưỡng ở Phú Quốc song cũng ngán ngẩm bởi cảnh đi biển “ngắm người”.

“Sau những trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, mình tự nhủ sẽ không bao giờ tới chỗ đông đúc, địa điểm du lịch nổi tiếng nào trong nước vào các kỳ nghỉ lễ nữa, vừa mệt mỏi, vừa tốn thời gian”, anh Nam nhớ lại.

“Né” cảnh đông đúc tại các điểm đến trong nước mỗi dịp lễ, nhiều người Việt chi bội tiền để du lịch nước ngoài (Ảnh: Hoàng Linh)

Tương tự anh Nam, vợ chồng chị Phương Nhâm (ở TPHCM) cũng chọn tour trọn gói đến Nga ngày 9/9. Chị cho biết, giá tour khá cao, gần 60 triệu đồng/người. Với mức giá này, họ có nhiều lựa chọn khác như tour 5 nước Đông Âu: Đức - Luxembourg – Pháp - Bỉ - Hà Lan hay tour 6N5Đ ở Úc,…

Song đôi vợ chồng trẻ vẫn “chốt” tour tới Nga nhân dịp kỷ niệm 5 năm kết hôn vì đây là nơi hai người lần đầu gặp và quen biết nhau, cùng trải qua nhiều kỷ niệm thời sinh viên đáng nhớ.

“Một phần vì Nga là đất nước chúng tôi từng có thời gian dài du học, một phần vì muốn tránh cảnh ngột ngạt, quá tải mỗi dịp nghỉ lễ ở Việt Nam. Kỳ nghỉ 2/9 năm nay, hai vợ chồng sẽ tăng ca để xử lý công việc xong xuôi trước khi tận hưởng chuyến du lịch xa nhà đúng nghĩa”, chị Nhâm nói.

Chi 60 triệu đồng “chốt” tour khám phá mùa thu nước Nga

Sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hậu dịch Covid-19, du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Bên cạnh các tuyến tour truyền thống của thị trường outbound (xuất ngoại) như tour châu Âu, tour Úc, tour Mỹ hay châu Á,… từ tháng 7, các công ty du lịch Việt đã khởi động lại các sản phẩm tour du lịch tới Nga và ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực.

Dù một số du khách tỏ ra e ngại về việc đi lại, nhất là giai đoạn tình hình chiến sự Nga – Ukraine vẫn căng thẳng song không ít người lại mạnh dạn đặt tour với mong muốn được trải nghiệm mùa thu lãng mạn ở xứ sở bạch dương.

Từ tháng 7, nhiều công ty du lịch Việt triển khai tour Nga trở lại sau khi một số hãng hàng không có đường bay từ Việt Nam tới Nga như Qatar Airways, Emirates, China Air,… tăng tần suất chuyến bay (Ảnh chụp màn hình)

Bà Đoàn Thu Hương - Giám đốc kinh doanh Asia Travel cho biết, đơn vị này đã mở bán tổng 560 chỗ cho giai đoạn mùa thu (cuối tháng 8 đến hết tháng 10) với tỷ lệ lấp đầy đạt 30% chỉ sau 1 tháng.

Trong đó, hành trình khám phá 8N7Đ tại hai thành phố lớn Matxcova và Saint Petersburg được khách Việt “săn đón” nhất dù chi phí lên tới gần 60 triệu đồng/người, cao hơn giai đoạn trước dịch khoảng 20 – 30%.

“Trước dịch Covid-19, tour Nga đã có sức hút với khách Việt nhưng giai đoạn sau dịch, các công ty không mở bán tour Nga mà ưu tiên thị trường outbound ở châu Âu, Úc, Mỹ, Anh và châu Á hơn. Bởi vậy khi các sản phẩm tour tới thị trường này được triển khai trở lại đã nhanh chóng đón nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách đặt tour áp đảo hơn so với các tour nước ngoài truyền thống”, bà Hương cho biết.

Đại diện Asia Travel cũng cho hay, sở dĩ tour Nga được khách Việt quan tâm và chịu chi là bởi thời điểm này ở Nga đang bước vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, khung cảnh ấn tượng với sắc vàng, đỏ của những cây bạch dương và có nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi lễ hội Spas (tổ chức tháng 8, gồm nhiều sự kiện như lễ hội mật ong, lễ hội táo và lễ hội quả hạch,..),..

Bên cạnh đó, giữa các tour “xuất ngoại” truyền thống, tour Nga khi mở lại được xem như “làn gió mới” cho du khách Việt Nam, nhất là với những người thuộc thế hệ trước, từng gắn bó với nước Nga và mong muốn trở lại đây để sống lại một thời ký ức.

Nhiều du khách Việt sẵn sàng chi 60 triệu đồng đặt tour du lịch khám phá mùa thu ở nước Nga (Ảnh: Asia Travel)

Ngày 1/8/2023 vừa qua, chính phủ Nga cũng chính thức đưa Việt Nam vào danh sách một trong 56 quốc gia được cấp evisa (visa điện tử) với thời gian xét duyệt 3 ngày và thủ tục đơn giản. Điều này cũng tạo thuận lợi giúp du khách từ Việt Nam nhập cảnh vào Nga thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Đồng quan điểm, ông Lê Công Năng – Tổng giám đốc Wondertour nhận định, ngoài chính sách e-visa cởi mở, việc tăng tần suất các chuyến bay từ Việt Nam tới Nga cũng là lý do hút khách Việt quan tâm tour Nga.

Hiện chỉ có các chuyến bay nối chuyến từ Việt Nam tới Nga, du khách sẽ quá cảnh ở Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul hoặc Doha,... Dù thời gian bay kéo dài từ 16 – 20 tiếng (tùy hãng) nhưng các chuyến bay của Qatar Airways được ưu tiên nhờ tần suất và điểm đến tốt hơn. Cụ thể, chặng bay khởi hành từ Hà Nội đi Nga của hãng Qatar Airways có tần suất là 12 chuyến/tuần, từ TP.HCM là 14 chuyến/tuần. Sắp tới, từ đầu tháng 10, hãng này dự kiến tăng thêm 2 chuyến từ Hà Nội.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, tour du lịch Nga hiện có giá dao động từ 52 – 59 triệu đồng/người với hành trình kéo dài 8N7Đ.

Ngoài tour Matxcova - Saint Petersburg được săn đón thì du khách cũng quan tâm đến các tuyến tour khác như Matxcova - Sergiev Posad - Saint Petersburg; Moscow - Saint Petersburg,…

“So với Paris (Pháp) hay Rome (Ý), tình hình an ninh ở Nga hiện rất an toàn, không xảy ra hiện tượng móc túi, cướp giật. Sắp tới, vừa đến kỳ nghỉ lễ 2/9, vừa là mùa thu nên lượng khách Việt dự kiến du lịch Nga sẽ tăng, góp phần phục hồi thị trường du lịch outbound đã “ngủ đông” khá lâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, chị Mai Nguyễn, HDV người Việt tại Nga đánh giá.

Phan Đậu