Phố selfie khiến người dân New York bực bội

Người dân New York cho biết một trong những khu vực sành điệu và đắt đỏ nhất của Brooklyn đang bị làm phiền bởi khách du lịch, theo The New York Post.

Cư dân ở khu Dumbo tại Brooklyn (New York, Mỹ) phàn nàn rằng các hoạt động du lịch gây thiệt hại thay vì đem lại lợi ích cho họ. Việc chặn đường, xây phố selfie chỉ phục vụ các du khách mà không được thông qua hay tham khảo ý kiến người dân địa phương. "Chúng tôi không thể chấp nhận sự tiếp cận quá mức và sự thiếu tôn trọng của du khách đối với cư dân", một bản kiến ​​nghị được gửi lên chính quyền thành phố cho biết. Các nhà phê bình nói rằng khu vực ùn tắc thường xuyên nhất là Washington Street, nơi đóng vai trò như cửa ngõ dẫn vào Dumbo. Phố selfie thu hút nhiều khách du lịch đến check-in, chụp hình. Theo sáng kiến của sở giao thông vận tải thành phố, từ 10h, khu vực giữa đường Front và Water được chặn lại để giúp du khách thoải mái đi dạo và tham quan. Con phố được người dân gọi là phố selfie vì có rất nhiều du khách tràn ra lòng đường để chụp ảnh với phông nền là cây cầu Manhattan. Xe cứu hỏa và xe tải giao hàng buộc phải chạy vòng qua những con đường nhỏ hẹp. Tình trạng tắc đường hay va chạm xe cộ thường xuyên xảy ra. Daniel Meek, người dân sống trong khu vực này, nói: "Tôi không đăng ký sống ở Disneyland". "Nhiều người trong chúng tôi đã yêu cầu thay đổi hoặc ít nhất được thảo luận về vấn đề này, nhưng chính quyền, các tổ chức không quan tâm", Tara Quinn, người viết đơn kiến nghị, cho hay. Chủ tiệm hoa Magdalena Levy phàn nàn về cảnh ùn tắc khiến mình không thể giao hàng nhanh. Magdalena Levy, chủ tiệm hoa La Catrina Flower Studio gần đó, nói rằng việc giao hàng gặp nhiều khó khăn khi phố selfie mọc lên. "Để thực hiện một chuyến giao hàng chỉ cách 4 dãy nhà, chúng tôi có thể mất 40 phút. Nếu đã có công viên Brooklyn Bridge đẳng cấp thế giới chỉ cách đó một dãy nhà, tôi không hiểu tại sao họ cần phải đóng cửa đường phố để xây dựng thêm". Khi được hỏi về những kiến nghị, khiếu nại của người dân trong thời gian gần đây, Alexandria Sica, Giám đốc điều hành của đơn vị lên kế hoạch cho dự án Dumbo BID, chỉ tập trung vào lợi ích các công trình mang lại cho người đi bộ. "Đó sẽ là điểm đến cho những người dân New York chụp ảnh kỷ niệm khoảnh khắc trọng đại như lễ tốt nghiệp, lễ đính hôn hay Quincinera (lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của một cô gái). Địa điểm này cũng sẽ góp phần thu hút du khách đến với Brooklyn. Đó là điều tuyệt vời", bà Sica nói. Theo Zing