Ngày 21/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai ra thông cáo kết quả kỳ họp 32, 33, xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có thi hành lỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Văn Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, nguyên Phó Trưởng Công an thành phố Pleiku và ông Võ Trường Giang, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đảng bộ Công an huyện Mang Yang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, nguyên Bí thư Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đảng bộ Công an thành phố Pleiku.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai Thái Thanh Bình chủ trì kỳ họp

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, vi phạm của hai ông Hoàng Văn Huân và Võ Trường Giang gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, phải áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 ông Hoàng Văn Huân và Võ Trường Giang.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các ông: Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Tiến Anh, Phó Bí thư Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư; Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tài chính, Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản về trách nhiệm cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Thông báo số 314 ngày 25/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, những khuyết điểm, vi phạm của các đảng viên nêu trên làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 ông: Nguyễn Văn Hoan, Lê Tiến Anh và Nguyễn Minh Khoa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và các nhân sự: Phạm Duy Du, nguyên Giám đốc Sở; Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở; Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Nguyễn Đình Thanh Trí, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Nguyễn Thị Diễm Tình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thống kê về trách nhiệm có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Thông báo số 314 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 25/7/2022 và Kết luận số 14 ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và một số đảng viên nêu trên đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.