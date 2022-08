Phương án đón 120.000 khách dịp 2/9 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cao điểm Lễ 2/9, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT TSN) dự báo sản lượng khách tăng khoảng 12% so hiện tại, chủ yếu khách quốc nội ở chiều đi ngày 1/9 và chiều đến ngày 4/9. Dự báo sản lượng mỗi ngày khoảng 120.000 hành khách đi và đến với trung bình 730 chuyến bay trong ngày (550 chuyến nội địa và 180 chuyến quốc tế).

Hiện Cảng đã lên phương án khai thác điều hành, yêu cầu các hãng xe taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết. Trong trường hợp cao điểm ùn tắc kéo dài thì sẽ xả trạm thu phí.

Đồng thời, duy trì khai thác tối đa công suất quầy thủ tục hàng không, máy soi chiếu an ninh tại các vị trí hiện nay gồm 15 máy tại lầu 1 sảnh A, 2 máy khách vip, 2 máy cuối đảo thủ tục G-H, và 11 máy tại sảnh B; linh hoạt sử dụng một phần nhà ga quốc tế (Gate 15-26) sử dụng cho các chuyến bay nội địa trong dịp cao điểm.

Mỗi dịp cao điểm Lễ, Tết là mỗi lần người dân lại lo sợ tình trạng quá tải ở sân bay. Ảnh: Thảo Nguyên

Đối với khu vực nhà để xe TCP, Cảng sẽ tăng cường lực lượng điều tiết luồng tuyến giao thông trước nhà ga, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách, tại các khung giờ có tần suất bay cao.

Cảng duy trì phối hợp với các đơn vị như công an TP.HCM, công an quận Tân Bình, đồn công an Cảng HKQT … tuần tra khu vực trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực giao thông vào Cảng và trước sảnh nhà ga.

Thành lập các tổ, nhóm phản ứng nhanh với các thành phần là lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không nhằm nhanh chóng báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống diễn ra trong hoạt động khai thác hàng ngày.