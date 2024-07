Theo báo cáo kinh doanh của PNJ, trong 6 tháng đầu năm PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 22.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.167 tỷ đồng, tăng lần lượt 34,3% và 7,4% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2024 đặt ra là đạt doanh thu thuần 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, sau 6 tháng PNJ đã thực hiện được 59,5% kế hoạch doanh thu thuần và 55,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh của PNJ có sự tăng trưởng đồng bộ ở tất cả các kênh. Doanh thu bán lẻ trong trong 6 tháng năm 2024 tăng 14% so với cùng kỳ, đóng góp 49,5% tổng doanh thu. Kết quả có được là nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt, tung ra thị trường các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng mới và gia tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 20% so với cùng kỳ.

PNJ đã hoàn thành hơn 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ảnh: Trọng Thức

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2024 đạt 16,4%, giảm so với mức 18,9% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh (tỉ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao đóng góp tỉ trọng 41,5% doanh thu so với mức 30,7% cùng kỳ năm 2023). Bên cạnh biên lợi nhuận ổn định của các mảng kinh doanh còn lại, PNJ đã thực hiện các biện pháp tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực vận hành nhằm duy trì biên lợi nhuận gộp trung bình ở mức tích cực.

Bên cạnh đó, PNJ Watch cũng ghi dấu ấn với sự kiện ra mắt thương hiệu Seiko trong chuỗi cửa hàng bán lẻ. Sự kiện mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm hấp dẫn cho giới mộ điệu. Đồng thời, PNJ Watch giới thiệu những tuyệt tác mới nhất từ thương hiệu Seiko.

Lễ ra mắt thương hiệu Seiko tại cửa hàng bán lẻ PNJ. Ảnh: Trọng Thức

Ngoài ra, trong tháng 6, tạp chí Fortune của Mỹ vừa công bố PNJ thuộc top Fortune Southeast Asia 500; PNJ nằm trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2024 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố.

Cũng trong tháng này, PNJ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo chương trình Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2024 với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà”. Chương trình sẽ mang đến hành trình xây dựng, nuôi dưỡng hôn nhân hạnh phúc và gia đình bền vững, là cầu nối gia tăng sự sẻ chia và thấu hiểu giữa các cặp đôi.

Tính đến cuối tháng 6/2024, PNJ sở hữu 405 cửa hàng vật lý trên toàn quốc. Trong đó, gồm 396 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Vĩnh Phú