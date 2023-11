Ca sĩ Post Malone vừa khởi động tour diễn If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying tại Brisbane, Australia. Trong buổi biểu diễn, Malone có ít nhất 7 lần đổ đầy bia vào chiếc giày và uống cạn trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả.

Post Malone đã nhiều lần uống bia bằng giày ở các đêm diễn tại Úc.

Tiết lộ với người hâm mộ đang cố lập nên một kỷ lục ‘shoey’ mới, Post Malone liên tục uống bia bằng giày mỗi lần chuyển đổi set nhạc trong suốt đêm diễn.

Nam ca sĩ đã uống bia không dưới 7 lần tại đêm diễn ở Brisbane, Australia vừa qua.

Ngôi sao nhạc Pop thậm chí còn đưa một số khán giả lên sân khấu để cùng nhau ‘nâng ly’ theo truyền thống của người Australia bằng nhiều loại giày khác nhau trước đám đông.

Post Malone uống bia bằng giày trước hàng chục nghìn khán giả:

‘Shoey’ là thuật ngữ lóng của người Australia chỉ hành động uống rượu, bia từ một chiếc giày.

Uống rượu, bia bằng giày từ lâu đã trở thành một tập tục truyền thống, đặc biệt trong một số nền văn hóa, lễ hội thể thao và âm nhạc, mang ý nghĩa ăn mừng chiến thắng và tương lai may mắn của người Australia.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Harry Styles cũng gây tranh cãi khi đổ đầy rượu vào giày và uống cạn ngay trên sân khấu trong khuôn khổ tour diễn Love On Tour tại Perth, Australia. "Đây là một trong những truyền thống kinh dị nhất mà tôi từng biết”, Harry Styles đùa khi xỏ lại đôi giày vừa mới cho rượu vào uống.

Harry Styles uống rượu bằng giày tại concert ở Perth, Australia.

Ngoài Post Malone hay Harry Styles, nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Stormzy, Machine Gun Kelly, Aminé, Luke Bryan, Kacey Musgraves... đã thử "tập tục" có phần kỳ quặc này tại các buổi diễn ở Australia.

Stormzy ăn mừng sinh nhật tuổi 24 với truyền thống uống rượu bằng giày năm 2017.

Công chúa nhạc đồng quê Kacey Musgraves không ngần ngại uống rượu bằng giày

Dù nhiều người quan ngại về mặt vệ sinh và hình ảnh nhưng việc các nghệ sĩ quốc tế không ngại thử "truyền thống" này thể hiện sự tôn trọng, nhập gia tùy tục và tình yêu với người hâm mộ Australia.

Hoàng Ngô