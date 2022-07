Prudential Việt Nam ra mắt công cụ chăm sóc sức khỏe tinh thần

Theo bản tóm tắt khoa học do WHO công bố vào tháng 3/2022, trong năm đầu tiên của đại dịch Covid-19, tỷ lệ lo âu và trầm cảm trên toàn cầu đã tăng lên 25%. Riêng tại Việt Nam, trước khi đại dịch diễn ra, thống kê của Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai cho thấy có khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỉ lệ trầm cảm chiếm 25% và 15% dân số có rối loạn do stress. Tuy nhiên số người biết và đi khám rất thấp.

Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO “Sức khỏe tinh thần là một trạng thái khỏe mạnh mà trong đó, mỗi cá nhân nhận biết được khả năng của bản thân, có thể ứng phó với sự căng thẳng thông thường, làm việc hiệu quả và có sự đóng góp cho cộng đồng”. Người có sức khỏe tinh thần tốt luôn tích cực trong suy nghĩ, biết cách kiểm soát hành vi và cảm xúc và kiên cường hơn khi đối mặt với những khó khăn thử thách.

Ông Trần Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Marketing Prudential Việt Nam chia sẻ: “Sức khỏe tinh thần đóng vai trò then chốt trong sức khỏe toàn diện của con người. Đặc biệt là sau hai năm ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, chúng ta có thể nhận thấy sức khỏe tinh thần không ổn định dễ tác động đến khả năng đưa ra quyết định, nắm bắt cơ hội và làm tốt trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình và các quan hệ xã hội khác. Chúng tôi hy vọng việc ra mắt tính năng “Sức Khỏe Tinh Thần” trên Pulse không chỉ giúp các khách hàng của Prudential tìm ra phương pháp cân bằng cuộc sống, mà còn góp phần mang đến một Việt Nam khỏe mạnh từ nền tảng những cá nhân khỏe mạnh toàn diện về thể chất lẫn tinh thần”.

Cụ thể, với tính năng “Sức khỏe tinh thần” trên Pulse người dùng có thể:

Đánh giá sức khỏe tinh thần: Gồm 6 bài đánh giá giúp người dùng nhận biết hiện trạng sức khỏe tinh thần, chất lượng các mối quan hệ để có kế hoạch chăm sóc và nuôi dưỡng phù hợp, giúp bản thân hạnh phúc, vững vàng, kiểm soát mọi việc tốt hơn.

Nhật ký cảm xúc: Tính năng giúp ghi nhận và theo dõi tâm trạng, cảm xúc của bản thân, để từ đó kiểm soát suy nghĩ và hành vi tốt hơn, giảm các phản ứng tiêu cực, tăng khả năng thấu cảm và chất lượng các mối quan hệ.

Song song với 2 tính năng chính trên, người dùng còn có thể xem, nghe, đọc các nội dung liên quan đến sức khỏe tinh thần ở trên ứng dụng, nhằm trang bị thêm kiến thức và phương cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn.

Từ khi ra mắt đến nay, một số tính năng được người dùng Pulse đặc biệt yêu thích và sử dụng thường xuyên trong hành trình chăm sóc sức khỏe như:

Kiểm tra sức khỏe: Bài đánh giá sức khỏe tổng quát, từ vận động, dinh dưỡng tới tâm lý, cho phép người dùng biết được chỉ số sức khỏe, hiện trạng các cơ quan trong cơ thể và những thói quen nào nên thay đổi hay duy trì để khỏe mạnh hơn.

Kiểm tra triệu chứng: Tính năng này như một trợ lý sức khỏe ảo phát triển trên nền tảng AI, giúp người dùng tìm hiểu các căn bệnh có thể mắc phải, mức độ nghiêm trọng, nguyên nhân và hướng xử lý thông thường.

Bác sĩ trực tuyến: Người dùng dễ dàng đặt hẹn với bác sĩ trên Pulse để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc sức khỏe ở bất cứ đâu.

Ông Trần Thanh Phong chia sẻ thêm: “Với sự ra mắt tính năng “Sức Khỏe Tinh Thần” trên Pulse, Prudential mong muốn gia tăng nhận thức của người Việt về tầm quan trọng việc duy trì cuộc sống cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời khẳng định một lần nữa về cam kết hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và khách hàng khi không ngừng đem đến các dịch vụ, giải pháp phù hợp với nhu cầu và xu thế”.

Pulse by Prudential là ứng dụng về sức khỏe của Prudential, được phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), đem lại các giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện, từ thể chất tới tinh thần. Ngoài các tính năng và nội dung về sức khỏe, Pulse còn là công cụ giúp khách hàng của Prudential Việt Nam dễ dàng xem, quản lý hợp đồng bảo hiểm, và yêu cầu quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Pulse ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 5/2020 và hiện đang có mặt tại 17 thị trường ở châu Á và châu Phi, đồng thời đã được tải xuống hơn 32 triệu lần (tính đến tháng 12/2021). Người dùng có thể tải Pulse trên các kho ứng dụng của Apple và Google Play.

Pulse ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 5/2020 và hiện đang có mặt tại 17 thị trường ở châu Á và châu Phi, đồng thời đã được tải xuống hơn 32 triệu lần (tính đến tháng 12/2021). Người dùng có thể tải Pulse trên các kho ứng dụng của Apple và Google Play.

Prudential Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Prudential plc - tập đoàn tài chính toàn cầu có hoạt động tập trung tại các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở châu Á. Prudential đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 22 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của con người về bảo hiểm. Tính đến ngày 31/12/2021, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 218.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 350 văn phòng tổng đại lý, văn phòng giao dịch và trung tâm phục vụ khách hàng, cùng mạng lưới 7 ngân hàng đối tác phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng trên toàn quốc. Prudential cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình làm chủ sức khỏe cũng như cuộc sống của chính mình. Với khẩu hiệu "Lắng nghe - Thấu Hiểu - Hành động", Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sức khỏe, đồng thời tạo ra sự kết nối dễ dàng đến thế hệ khách hàng am hiểu công nghệ.

