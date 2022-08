PV GAS nỗ lực bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đúng tiến độ

Mục tiêu thi đua chú trọng ở 3 điểm chính: không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động nào trong thời gian dừng khí; hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ 100% các công việc theo danh mục thực hiện trong đợt dừng khí; đảm bảo hệ thống đủ điều kiện tiếp nhận khí ngay khi vietsovpetro và các chủ mỏ cấp khí trở lại.

Việc hoàn thành đợt bảo dưỡng dừng khí Cửu Long, NCS2, PM3 Cà Mau có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV GAS năm 2022. Các đơn vị thực hiện có vai trò chủ chốt là: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Khí Cà Mau (KCM), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN), Công ty Dịch vụ Khí (DVK).

PV GAS đã đề nghị các đơn vị liên quan ký cam kết: thi đua thực hiện 3 chỉ tiêu thi đua trên; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tự giác thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch Covid-19…; làm tốt công tác hậu cần, chăm lo cho người lao động tham gia đợt dừng khí; động viên, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, người lao động đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc, hoàn thành các công việc bảo dưỡng an toàn, chất lượng và đúng tiến độ. Đồng thời, công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS kêu gọi các đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm, lao động an toàn phấn đấu hoàn thành thành công đợt bảo dưỡng dừng khí Cửu Long, NCS2, PM3 Cà Mau năm 2022.

Các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, ký cam kết thi đua và nỗ lực chuẩn bị, triển khai các công việc để hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí năm 2022.

Trong đó, từ ngày 20/8 - 02/9, Công ty Khí Cà Mau (KCM) triển khai bảo dưỡng sửa chữa dừng khí tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và các trạm khí do KCM quản lý. Dự kiến có 112 đầu việc bảo dưỡng sửa chữa; trong đó có nhiều đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thực hiện bao gồm: cải hoán trạm tiếp bờ LFS; công tác Turn Around các thiết bị sau 5 năm vận hành tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau; nâng/hạ sử dụng cẩu, cầu trục, palăng và di chuyển vật nặng; công việc trong không gian hạn hẹp, tiếp xúc với hóa chất độc hại, kiểm tra bằng tia phóng xạ...

Năm nay, dừng khí tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) chia làm 2 đợt do hệ thống không cùng dừng vào 1 thời điểm: hệ thống khí Cửu Long dừng trước, NCS2 dừng sau. Cụ thể, hệ thống khí Cửu Long dự kiến dừng cấp khí từ ngày 10 - 14/9/2022 để thực hiện 7 đầu việc bảo dưỡng sửa chữa chính. Hệ thống khí NCS2 dự kiến dừng cấp khí từ ngày 23 - 29/9/2022, thực hiện 79 đầu việc bảo dưỡng sửa chữa.

Trong khi đó, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã rà soát danh mục công việc thực hiện trong các đợt dừng khí GPP năm 2022 và lên tiến độ chi tiết, đặc biệt là với các đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ.

Tại Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), dự kiến từ ngày 22/8 - 26/8/2022 thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại giàn Rồng với tổng số 10 đầu việc, trong đó có 2 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, 1 đầu việc dự kiến phát sinh. Từ ngày 10/9 - 14/9/2022 thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại giàn CCP Bạch Hổ với tổng số 6 đầu việc, trong đó có 6 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, 1 đầu việc dự kiến phát sinh. Từ ngày 17/9 - 18/9/2022, công ty thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại giàn GDS Bà Rịa với tổng số 14 đầu việc, trong đó có 3 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Ngày 1/1/2023, công ty sẽ thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại GDC Phú Mỹ với tổng số 9 đầu việc, trong đó có 2 đầu việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Ngọc Minh