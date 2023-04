ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 948.277.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

Nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng

Theo các báo cáo tại Đại hội, trải qua một năm dị thường của thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, nhờ nắm bắt tốt cơ hội để tối ưu lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm, đồng thời giảm thiểu thiệt hại trong quý III/2022 nên PVOIL đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Trong đó các chỉ tiêu quan trọng gồm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và xác lập các mốc kỷ lục mới.

Cụ thể, năm 2022, sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống của PVOIL đạt mức kỷ lục (4.048 nghìn m3/tấn), hoàn thành 129% kế hoạch năm và tăng trưởng 28% so với năm trước; sản lượng kênh bán lẻ tăng 32% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 104.833 tỷ đồng, hoàn thành 233% kế hoạch và tăng 80% so với cùng kỳ; trong đó, Công ty mẹ đạt 73.742 tỷ đồng, đạt 273% kế hoạch và tăng 121% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 912 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch; trong đó, Công ty mẹ đạt 657 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch.

Năm 2023, PVOIL đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 50.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 600 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng dựa trên dự báo giá dầu là 70 USD/thùng.

PVOIL cũng báo cáo cập nhật kết quả SXKD quý I/2023. Theo đó, tiêu thụ xăng dầu trong quý I tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng tốt với sản lượng đạt 1.111 nghìn m3/tấn, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, đạt 34% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính đạt kết quả tích cực với tổng doanh thu 19.000 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 270 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm 2023. Toàn hệ thống phát triển được 31 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng xăng dầu đang hoạt động là 685 cửa hàng.

Sau các báo cáo và tờ trình, Đại hội dành thời gian thảo luận, trao đổi các vấn đề cổ đông quan tâm.

Tăng mua sản phẩm xăng dầu trong nước

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch PVOIL chia sẻ, tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu là yếu tố quan trọng đối với PVOIL. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh doanh xăng dầu hiện nay, việc tăng trưởng sản lượng phải song hành với đảm bảo hiệu quả kinh doanh. PVOIL không tăng trưởng bằng mọi giá nên đã đưa ra con số tăng trưởng sản lượng ở mức thận trọng. Năm nay, PVOIL sẽ tăng mua sản phẩm xăng dầu trong nước.

Hiện nay, khoảng 70% nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước đến từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (đơn vị thành viên PVN) và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tổng khối lượng xăng dầu PVOIL mua từ hai nhà máy lọc dầu chiếm tới 70 - 80% tổng nguồn hàng đầu vào của PVOIL.

Theo Chủ tịch PVOIL, việc mua hàng từ các nhà máy trong nước giúp tiết giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro biến động giá khi Nhà nước ngày càng rút ngắn chu kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước… Dự kiến trong 5 năm tới, PVOIL tiếp tục chú trọng mua xăng dầu sản phẩm từ hai nhà máy lọc dầu trong nước.

Phát triển thêm cửa hàng, kết hợp trạm sạc của VinFast

Ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc PVOIL cho biết, năm 2022 PVOIL phát triển được 54 cửa hàng xăng dầu (CHXD) và năm nay dự kiến phát triển thêm 58 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên tối thiểu là 700 trong năm 2023. PVOIL vẫn kiên định đẩy mạnh triển khai phát triển CHXD để mở rộng thị phần, trong đó mua lại các CHXD là giải pháp đang được đẩy nhanh thực hiện.

Lãnh đạo PVOIL cũng cho biết, sau khi ký kết hợp đồng hợp tác với VinFast, từ tháng 7/2022 đến nay đã có gần 300 CHXD của PVOIL có kết hợp trạm sạc của Vinfast, doanh thu và lợi nhuận đang đóng góp một phần quan trọng trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD. PVOIL tiếp tục xem xét mở rộng hợp tác với VinFast cũng như các đối tác khác để xây dựng trạm sạc tại các CHXD, hướng tới phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng.

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã bỏ phiếu điện tử thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội. Trong đó, ĐHĐCĐ PVOIL đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 2%.

ĐHĐCĐ cũng đã bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

