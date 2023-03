Cụ thể, năm 2022 PVOIL có sự tăng trưởng đột biến về sản lượng kinh doanh kể từ trước đến nay, đạt 4 triệu m3 xăng dầu các loại, hoàn thành 127% kế hoạch năm và tăng trưởng 27% so với thực hiện năm 2021.

Theo PVOIL, điểm đáng ghi nhận là PVOIL đã đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng hàng cho toàn hệ thống trong các giai đoạn thị trường khan hiếm xăng dầu, vừa thực hiện hoạt động kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định thị trường xăng dầu. Đặc biệt, các thời điểm khan hiếm xăng dầu diễn ra trong tháng 9, 10/2022, khi nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM đóng cửa do thiếu nguồn hàng và kinh doanh thua lỗ thì các cây xăng trong hệ thống PVOIL vẫn liên tục mở cửa, sản lượng bán hàng tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Đồng thời, sản lượng xăng dầu do PVOIL cung cấp cho các đầu mối phân phối cũng vượt 28% so với kế hoạch. Đây là lý do của việc tăng sản lượng bán hàng nhưng hiệu quả kinh doanh giảm sâu trong quý III/2022. Tuy nhiên, cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của PVOIL ghi nhận 723,20 tỷ đồng, bằng 93,6% lợi nhuận năm 2021.

Báo cáo tài chính sau kiểm toán của PVOIL ghi nhận khoản lỗ lũy kế hợp nhất còn ở mức 185,53 tỷ đồng, đã giảm 1.490,87 tỷ đồng so với thời điểm trước cổ phần hóa ngày 31/12/2017 khi ghi nhận lỗ lũy kế 1.676,4 tỷ đồng. Đây cũng là nỗ lực của PVOIL trong hoạt động kinh doanh những năm qua, kể từ khi cổ phần hóa. Với đà tăng trưởng này, việc PVOIL xóa lỗ lũy kế hợp nhất là khả thi trong thời gian ngắn sắp tới.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2022 của PVOIL đang ghi nhận khoản nợ thu khó đòi là 894,29 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ khó đòi chủ yếu là khoản nợ từ công ty con (PETEC) là 683,43 tỷ đồng, chiếm 76,45% trong tổng số nợ khó đòi. Các khoản nợ này được ghi nhận trước thời điểm cổ phần hóa PVOIL năm 2018 và đều được trích lập dự phòng 100% nên không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh hiện tại của PVOIL, có thể hoàn nhập và ghi nhận vào lợi nhuận khi thu hồi được nợ.

Hợp tác lắp đặt trạm sạc xe điện VinFast tại cửa hàng xăng dầu PVOIL

Trong năm 2022, PVOIL đã hợp tác với VinFast và nhanh chóng hoàn thành lắp đặt gần 300 trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL trên toàn quốc. Việc hợp tác này là bước đầu thực hiện chiến lược để PVOIL thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay; đưa PVOIL trở thành nhà cung cấp năng lượng đa dạng cho các phương tiện giao thông, không chỉ xăng dầu mà còn có cả năng lượng điện và hydro trong tương lai. Với tiềm năng hợp tác này, PVOIL và VinFast cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các địa điểm phù hợp để mở rộng số lượng trạm sạc, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Bích Đào