Tôi rất thích những món ăn dạng sợi như bún, phở, miến... Các loại thức ăn này có gây tăng cân không? Giữa bún, miến, phở và cơm trắng, loại nào tốt cho sức khỏe nhất? Xin cảm ơn bác sĩ (Hoàng Thị Hà - Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam tư vấn:

Bún, miến, phở là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam, được nhiều người ưa thích, có thể chế biến các món khác nhau. Phần lớn bún và phở được làm từ gạo trắng, có hàm lượng đạm cao hơn cơm và chứa nhiều chất béo, vitamin, chất xơ. Trong quá trình nhào bột còn bổ sung thêm chất kiềm và một số phụ gia.

Dinh dưỡng từ bún, phở: 100g bún tươi cung cấp 110 calo, 100g bún khô có 130 calo, chủ yếu từ carbohydrate. Trong khi đó, 100g gạo trắng cung cấp 242 calo.

Tuy nhiên, bún, miến, phở thường chan các loại nước dùng chứa nhiều chất béo, gây tăng cân.

Lượng calo của một số món ăn:

Món ăn (bát) calo Hủ tíu 400 Bún mọc 514 Bún riêu 414 Phở gà 483 Phở bò 413 Mì xào thịt heo 415 1 bát cơm, 100g thịt cá, một bát canh rau, trái cây 450

100g miến dong cung cấp 0,7g đạm, 332 calo, 1,5g chất xơ và 82g tinh bột. Do sản phẩm chứa hàm lượng đạm thấp nên nhiều người chọn giảm cân bằng miến. Tuy nhiên, ăn miến gây cảm giác cồn cào ruột, khó chịu. Do đó, khi chế biến miến, bạn nên kết hợp thêm những thực phẩm ăn kèm như: thịt, tôm, hải sản… sẽ cung cấp đủ chất dinh dưỡng và không bị cồn ruột.

Trên thực tế, cả cơm và bún, miến, phở đều có mức độ bổ dưỡng như nhau, chênh lệch không đáng kể về một số chất dinh dưỡng. Nếu là người khỏe mạnh bình thường, bạn có thể tùy ý lựa chọn thứ mình thích. Nhóm người có bệnh nền hoặc cần giảm cân nên lựa nhóm thực phẩm phù hợp với sức khỏe bản thân.

Nhược điểm của bún, miến, phở là vấn đề an toàn thực phẩm. Để bảo quản và tạo được màu sắc bắt mắt hơn, người sản xuất có thể sử dụng các chất phụ gia như hàn the, huỳnh quang. Hàn the giúp sợi bún mềm, dai, không bị khô cứng, khó thiu còn huỳnh quang (tinopal) khiến sợi bún, phở sáng, bóng, hấp dẫn người tiêu dùng.

Bún miến phở có năng lượng cao hơn cơm nhà. Ảnh: Linh Trang

Khi ăn bún, miến, phở, bạn cần lưu ý:

- Kết hợp với thịt cá, rau củ để đảm bảo dinh dưỡng.

- Tránh nhai nhanh, nuốt vội. Bún, miến, phở đều là những món chứa nhiều nước, dẫn đến thói quen ăn vội và nhai không kỹ. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhanh, thức ăn sẽ không được tiêu hóa đầy đủ trong khoang miệng và chuyển đến dạ dày ở dạng thô, gây hại cho niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng cũng như thời gian làm việc của cơ quan này.

- Hạn chế ăn nước béo.

- Không nên ăn bún, phở quá trắng, nên chọn loại có màu đục, dễ đứt gãy, chạm vào có cảm giác hơi dính và nhuyễn.

- Bún, phở không phù hợp với những người mắc bệnh đường tiêu hóa.

- Cần cân đối tất cả các loại thực phẩm.

