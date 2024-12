Gần đây tôi thấy nhiều người quảng cáo, giới thiệu "mỗi ngày ăn ba quả táo đỏ, cả đời khỏe mạnh”. Tôi chưa biết về công dụng của loại quả này, liệu quảng cáo có thổi phồng quá mức, có nên ăn hàng ngày hay không? (Quỳnh Nga, Hà Nội).

Bác sĩ Đoàn Thu Hồng, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, tư vấn:

Táo đỏ là loại trái cây có vị ngọt, có thể ăn tươi trực tiếp hoặc sấy khô để dùng làm món ăn nhẹ trong ngày hoặc ngâm với nước nóng dùng làm trà, trong đó loại táo đỏ sấy khô được ưa chuộng và dùng phổ biến hơn loại táo đỏ ăn tươi.

Táo đỏ đã được biết đến từ lâu trong y học với công dụng giúp cải thiện giấc ngủ và giảm lo âu. Táo có lượng calo thấp, giàu chất xơ, đặc biệt giàu vitamin C, kali, giúp tăng cường miễn dịch, cân bằng điện giải.

Với cùng một trọng lượng, táo đỏ khô (sấy) thường có lượng đường và calo cao hơn táo đỏ tươi do lượng đường bị cô vào trong lúc chế biến, trọng lượng táo giảm đi và một số nhà sản xuất có thể cho thêm đường bổ sung vào quá trình sấy khô táo.

Táo đỏ có các chất chống oxy hóa như flavonoid, polysaccharides, acid triterpenic, vitamin C giúp chống lại các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tim mạch, ung thư,…

Các chất chống oxy hóa trong táo đỏ đã được chứng minh là giúp cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, cải thiện trí nhớ, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh, điều trị chứng mất trí nhớ do bệnh Alzheimer,…

Chất xơ dồi dào trong táo đỏ giúp giảm táo bón, tăng cường lợi khuẩn, tăng cường niêm mạc dạ dày và ruột, giúp giảm nguy cơ tổn thương do loét, chấn thương và vi khuẩn có hại, từ đó cải thiện các triệu chứng và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất polysaccharides có trong táo đỏ là loại đường tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, cùng với lượng chất xơ dồi dào trong táo đỏ, đặc biệt là lignin, giúp chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do, tăng cường sản xuất tế bào miễn dịch, trung hòa các hợp chất có hại,… từ đó cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Vitamin C rất dồi dào trong táo đỏ đã được chứng mình là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Các chất chống oxy hóa trong táo cũng có tác dụng tương tự. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong táo đỏ có thể tiêu diệt một số loại tế bào ung thư bao gồm ung thư buồng trứng, cổ tử cung, vú, gan, đại tràng và da.

Táo đỏ là món ăn vặt lành tính, gần như không có tác hại, cần chú ý tránh ăn táo nếu đang dùng một trong các loại thuốc sau:

- Thuốc chống trầm cảm

- Thuốc chứa các chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine (SSNRI)

- Một số loại thuốc chống co giật: Phenytoin, phenobarbitone, carbamazepine

Ngoài ra lượng đường cao trong táo đỏ sấy khô cũng sẽ không tốt cho những người thừa cân, béo phì hay tiểu đường type 2,… Những người này cũng không nên ăn quá nhiều táo đỏ sấy.