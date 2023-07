Mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tôi thấy nhiều nơi kêu ca chuyện mất điện. Vậy việc bảo quản thực phẩm ra sao nếu nhà mất điện và làm thế nào để biết thực phẩm trong tủ đã bị hỏng? (Lê An, Vĩnh Long).

Theo thông tin từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam:

Nếu tình trạng mất điện chỉ xảy ra trong khoảng vài phút thì sẽ không ảnh hưởng chất lượng thực phẩm trong tủ lạnh hoặc trong ngăn đá. Nhưng mất điện nhiều giờ hoặc vài ngày, thức ăn trong tủ sẽ ra sao?

Khi không có điện, tủ lạnh có khả năng vẫn giữ được nhiệt độ đủ an toàn cho thực phẩm trong khoảng 4 giờ nếu tủ luôn đóng. Thực phẩm trong ngăn đá sẽ giữ được độ lạnh 1 giờ nếu chỉ chứa đầy một nửa và có thể lên tới 2 giờ nếu ngăn đá chứa đầy thực phẩm (càng nhiều thực phẩm trong ngăn đá, hơi lạnh càng giữ được lâu).

Tuy nhiên, bạn không nên kiểm tra nhiệt độ thực phẩm thường xuyên vì việc mở tủ sẽ làm mất hơi lạnh và làm tăng nhiệt độ bên trong tủ, từ đó sẽ rút ngắn thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ khi bị mất điện.

Làm thế nào để biết thực phẩm trong tủ đã bị hỏng?

Trong khi bị mất điện, bạn có thể sử dụng nhiệt kế ở bên trong tủ lạnh và ngăn đá để xác định xem liệu thực phẩm có còn an toàn hay không. Thông thường, nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên ở ngưỡng 4 độ C hoặc thấp hơn; ngăn đá nên ở mức âm 17 độ C hoặc thấp hơn. Nếu bạn không có nhiệt kế đo nhiệt độ bên trong tủ lạnh, bạn có thể đo nhiệt độ từng loại thực phẩm để xem xem liệu thực phẩm còn ăn được hay không.

Không nên mở cửa tủ lạnh khi mất điện để kiểm tra nhiệt độ thực phẩm. Ảnh: india.com

Sữa và thịt sẽ bắt đầu có mùi khó chịu hoặc trông biến dạng, tuy nhiên, bạn không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài hoặc mùi của thực phẩm để xác định xem thực phẩm có ăn được hay không. Với những thực phẩm ở trong ngăn đá, thực phẩm sẽ được coi là an toàn để nấu hoặc để tiếp tục bảo quản ngăn đá nếu nhiệt độ bên trong của thực phẩm dưới 4 độ C.

Nếu thịt, trứng hoặc đồ ăn thừa có nhiệt độ trên 4 độ C trong vòng hơn 2 giờ, nên vứt đi. Tuy nhiên, để an toàn nhất, bạn nên kiểm tra nhiệt độ bên trong thực phẩm để xác định xem liệu thực phẩm có còn ăn được hay không. Nếu bạn không chắc chắn về độ an toàn của một loại thực phẩm nào đó, tốt nhất nên vứt đi. Để tránh lãng phí, bạn nên ăn những loại thực phẩm dễ bị hư hỏng trước, ví dụ như đồ ăn thừa, thịt, thịt gia cầm và chế phẩm có chứa sữa, phô mai, kem, kem chua…

Làm thế nào để giữ thực phẩm không bị hỏng nếu mất điện kéo dài hơn một ngày?

Nếu tình trạng mất điện kéo dài vài ngày, thì việc sử dụng đá khô hoặc đá khối cho tủ lạnh hoặc ngăn đá là cần thiết để bảo quản các loại thực phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ an toàn. Không nên để thực phẩm ra ngoài tủ lạnh để giữ lạnh, kể cả khi đó là trong mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời vào mùa đông có thể đủ lạnh đối với thực phẩm ở ngăn mát nhưng sẽ quá nóng với thực phẩm ở ngăn đá. Nhiệt độ ngoài trời có thể rất lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn có thể làm nóng thực phẩm và có thể khiến vi khuẩn sinh sôi.

Để giữ thực phẩm an toàn trước khi mất điện, nên xếp thịt cùng với nhau và để gọn vào một bên của ngăn đá hoặc khay, để nếu thịt bắt đầu rã đông, thì nước thịt (có thể sẽ chứa vi khuẩn) sẽ không chảy xuống các thực phẩm khác. Các thực phẩm có hàm lượng nước cao, ví dụ như thịt hoặc trái cây sẽ đông đá lâu hơn so với những thực phẩm có hàm lượng nước thấp, ví dụ như bánh mì.