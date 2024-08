Vụ sạt lở xảy ra tại tổ 23, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Một khối lượng lớn đất đá từ trên đồi khu Gia Binh đổ xuống làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Trong đó, 1 ngôi nhà bị sập mái bếp và 1 ngôi nhà bị đá tràn vào sân. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập úng, ảnh hưởng tới 5 hộ dân thuộc tổ 21, phường Him Lam.

Công an phường Him Lam đã huy động 100% cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chuyển tài sản đến nơi ở an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở TP Điện Biên Phủ chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: XĐ

Trước đó, vào ngày 21/8 trên địa bàn huyện Điện Biên có mưa lớn diện rộng, lượng mưa từ 50-84mm, một số nơi mưa rất to như xã Hua Thanh (117mm), Thanh Nưa (121mm)... Mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở làm hư hỏng 7 nhà dân ở huyện Điện Biên. Ngoài ra, nước lũ lên cao đã khiến 1 cầu nối vào Trường mầm non Co Pục, xã Hua Thanh bị sập. Nhiều diện tích lúa, ngô, rau màu và ao cá ở huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ bị ngập úng, hư hại.

Dự báo tại tỉnh Điện Biên và nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp diễn mưa lớn đến sáng 23/8. Cơ quan chức năng cảnh báo, mưa lớn làm tăng nguy cơ tái diễn sạt lở ở các sườn đồi dốc, lũ quét trên các sông suối nhỏ và ngập úng vùng trũng thấp.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thường xuyên quan sát xung quanh nhà, nếu thấy các dấu hiệu như có vết nứt, lún ngày càng rộng ra, nước sông suối đổi màu từ trong sang đục, âm thanh lớn trong lòng đất thì nên di dời sớm để đảm bảo an toàn.