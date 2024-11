Các đối tượng bị truy tố gồm: Vũ Hoàng Hải (SN 1981), Nghiêm Thị Hường (SN 1986), Nguyễn Minh Trường (SN 1981) cùng ở tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 28/3, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hường và Trường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Hải (bạn trai của Hường) cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy với nhóm này.

Theo cơ quan điều tra, Hải và Hường chung sống với nhau như vợ chồng, đã có 3 con chung. Năm 2019, Hải bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 42 tháng tù về tội ''Mua bán trái phép chất ma túy'', ra trại ngày 8/11/2021, về chung sống với Hường.

Vào đầu năm 2024, Hường được bố đẻ cho căn nhà tại số 45 đường K2, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, cả hai đã chuyển về đây sinh sống.

Trường là bạn xã hội của Hải, khoảng tháng 9/2023, do không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định nên Hải và Trường đến ở cùng tại số 45 đường K2, cùng tham gia mua bán ma túy dạng đại lý với số lượng lớn ở Hà Nội.

Nhóm này do Hường và Hải cầm đầu. Hường móc nối với nhiều đối tượng trên địa bàn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và tạo “chân rết” để bán lẻ trên địa bàn.

Vào ngày 19/3, tại khu vực ga Trần Quý Cáp (quận Đống Đa), công an bắt quả tang Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, công an thu giữ 16,248kg ma túy các loại cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận số ma túy trên do Hải giao để bán cho khách, tiền lãi sẽ giữ lại, còn tiền gốc chuyển cho Hường. Sau đó, công an bắt khẩn cấp Hường.

Khi công an bắt giữ Trường và Hường, đối tượng Hải không có mặt tại chỗ ở. Đến khoảng 20h ngày 28/3, tại tỉnh Thanh Hóa, công an bắt Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra cho hay, các đối tượng sử dụng nhà của vợ chồng Hải làm “lô cốt”, lắp đặt nhiều camera giám sát từ đầu ngõ vào trong nhà để cảnh giới, nếu có “di biến động” bất thường sẽ lập tức báo động cho nhau để tẩu tán ma túy, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bắt giữ.

Ma túy được các đối tượng phân nhỏ, sau đó đưa Trường đem đi giao cho khách. Các đối tượng sử dụng xe phân khối lớn, phóng với tốc độ nhanh vào buổi đêm, thậm chí là đi ngược chiều để đi giao ma túy cho khách. Ma túy được “ngụy trang” trong các hộp thực phẩm chức năng hoặc gói chè.