Bạn không thể bỏ qua các loại rau quả nếu muốn ngăn ngừa hầu hết các bệnh mạn tính. Thực phẩm có nguồn gốc động vật cung cấp chất dinh dưỡng giúp cơ thể bạn loại bỏ gốc tự do nhằm đạt được sức khỏe tối ưu. Các loại trái cây phổ biến như chuối, táo, cam cung cấp chất xơ cần thiết để hệ tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kathleen Garcia-Benson gợi ý thêm quả vải vào danh sách thực phẩm chống oxy hóa. "Quả vải chứa proanthocyanidin - chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Hợp chất này đã được chứng minh có khả năng giảm cholesterol LDL, có liên quan đến bệnh tim", Garcia-Benson nói.

Quả vải là đặc sản của Việt Nam, được xuất khẩu đi nhiều nước. Ảnh minh họa: Pexels

Nghiên cứu đăng tải trên PLoS One đã xem xét kỹ lưỡng về mức proanthocyanidin có trong 32 loại vải, phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa mạnh mẽ này dễ được cơ thể hấp thụ hơn.

"Proanthocyanidin cũng được cho là hỗ trợ lưu thông máu và có đặc tính chống viêm, làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Ngoài ra, khả năng chống oxy hóa của chất này có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương ADN", nữ chuyên gia bổ sung.

Tuy nhiên, chuyên gia Garcia-Benson vẫn cẩn trọng: "Đưa vải thiều trở thành một phần của chế độ ăn uống đa dạng mang lại lợi ích cho sức khỏe nhưng tác động cụ thể cần được nghiên cứu thêm".

Các lợi ích khác

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, quả vải là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, 100g đã đáp ứng hơn 100% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C cần thiết cho hệ miễn dịch, tổng hợp collagen và hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, quả vải còn chứa các vitamin nhóm B như B6, niacin, riboflavin, folate, cùng với đồng, kali, phốt pho, magiê và mangan đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe.

Theo Nutrition Reviews, chất xơ trong quả vải cải thiện tiêu hóa bằng cách thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, việc tiêu thụ đủ chất xơ còn giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Trong y học cổ truyền, quả vải được sử dụng để điều trị một số rối loạn tiêu hóa.

Hàm lượng vitamin C cao trong quả vải tăng cường hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sản xuất bạch cầu, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Tiêu thụ quả vải thường xuyên có thể cải thiện sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh thông thường.

Chất chống oxy hóa và vitamin C trong quả vải bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm. Vitamin C cũng quan trọng trong việc sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cosmetic Dermatology cho thấy các hợp chất từ quả vải có tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc da nhờ vào đặc tính chống oxy hóa.

Quả vải ít calo và chất béo, là lựa chọn lành mạnh cho kế hoạch kiểm soát cân nặng. Độ ngọt tự nhiên của vải cũng có thể thỏa mãn cảm giác thèm đường, giảm lượng tiêu thụ các món tráng miệng nhiều calo.