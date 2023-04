Ngày 21/4, Ủy ban Nhân dân Quận 7, TP.HCM, đã chính thức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Trung tâm được tích hợp từ các hệ thống thành phần như: Hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hệ thống an toàn thông tin, giám sát chỉ đạo, điều hành; Hệ thống góp ý phản ánh của người dân và doanh nghiệp, Hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh; phát triển dựa trên nền tảng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế do FPT xây dựng cho Quận 7 trong giai đoạn diễn biến căng thẳng của dịch tại TP.HCM năm 2021.

Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cùng chính quyền Quận 7 và lãnh đạo FPT nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 7. Ảnh Lê Mỹ

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 7 được xây dựng với mục tiêu đưa ra các giải pháp công nghệ được đồng bộ, đảm bảo các hệ thống hiện tại và tương lai có thể tích hợp, chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt thống nhất, hình thành cơ sở dữ liệu chung của quận như số hóa tích hợp các dữ liệu về các lĩnh vực như: kinh tế (số hóa 29.273 hộ kinh doanh, 30.025 doanh nghiệp, 22 hợp tác xã, 9 chợ, siêu thị, 3 trung tâm thương mại, 165 cửa hàng tiện lợi); lĩnh vực đô thị (số hóa tất cả các bản đồ quy hoạch, số hóa 105 chung cư, 458 tuyến đường, 540 hẻm, 410 con sông và rạch, 100 cây cầu, 25 trụ nước cứu hỏa); lĩnh vực tài nguyên và môi trường (số hóa kế hoạch sử dụng đất, danh mục cây xanh, mảng xanh, điểm thu gom rác); lĩnh vực y tế (số hóa 2.503 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, 5 bệnh viện, 266 nhà thuốc, 8 trạm y tế phường, 13 phòng khám đa khoa, 155 phòng khám chuyên khoa); lĩnh vực văn hóa xã hội (số hóa 1.316 hộ nghèo, 641 hộ cận nghèo,130 biển lắp đặt quảng cáo).

Theo ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận uỷ Quận 7, TP.HCM, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý nhà nước, kinh tế và xã hội cho Quận.

“Trung tâm điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; thể hiện quyết tâm hiện thực hoá tầm nhìn, khát vọng xây dựng Quận 7 trở thành trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, thể dục, thể thao chất lượng cao của khu vực phía Nam TP.HCM”, ông Võ Khắc Thái chia sẻ.

Đại diện Quận 7 giới thiệu về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Lê Mỹ

Trước đó, vào năm 2021, tại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quận 7 đã phối hợp cùng Tập đoàn FPT, thần tốc xây dựng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế chỉ trong vòng 10 ngày. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần giúp Quận 7 giữ vững vùng xanh, đảm bảo an ninh trật tự và khôi phục kinh tế. Quận 7 đã khôi phục kinh tế ấn tượng, với mức thu ngân sách tháng 10/2021 bằng cả quý 3 năm 2021 đạt 470 tỷ đồng.

Tiếp nối, Trung tâm được phát triển các hạng mục về dịch vụ hành chính công Quận 7 với nhiều tính năng ưu việt, tạo bước tiến quan trọng, góp phần cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong công tác chính quyền, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Trong quá trình này, các cán bộ công chức, công dân tại Quận đã được xây dựng văn hoá số thông qua việc sử dụng các ứng dụng như “Công chức trực tuyến” - cung cấp thông tin văn bản cho lãnh đạo và cán bộ công chức, theo dõi các chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; “Quận 7 trực tuyến” - phục vụ cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên thiết bị di động, kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến.

Đáng chú ý, Quận 7 cũng đã có hệ thống giám sát với 300 camera đến từ việc xã hội hoá, giúp cho việc điều hành xã hội, quản lý an ninh trật tự xã hội một cách dễ dàng hơn.

Nhờ đó, trong năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá hài lòng của Quận đạt trên 99%, thu ngân sách nhà nước được 5.550 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.