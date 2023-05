Không ngừng cải tiến để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng

My MobiFone là ứng dụng thông minh giúp quản lý thông tin tài khoản MobiFone tiện lợi, đăng ký gói cước, dịch vụ dễ dàng và cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng. Khi sử dụng ứng dụng, người dùng có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, đặc biệt còn có tính năng xác thực bằng vân tay, khuôn mặt khi tra cước, thanh toán trực tuyến hoặc chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Ứng dụng My MobiFone được ưa thích bởi sự tiện ích trong quá trình tra cứu các thông tin về gói cước viễn thông, cước đã sử dụng cũng như có thể mua thêm các gói cước khác phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, ứng dụng còn mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm về các dịch vụ khác nhau như thanh toán, mua sắm, giải trí và nhiều tiện ích khác.

Người dùng dễ dàng tra cứu các thông tin về gói cước viễn thông, cước đã sử dụng trên ứng dụng My MobiFone

Với tinh thần đơn giản hóa, đặt mình vào vị trí khách hàng để hiểu rõ hơn nhu cầu, ứng dụng MobiFone phiên bản mới nhất đã bỏ bớt các tính năng không cần thiết giúp giao diện tinh gọn, chuyên nghiệp và tiện lợi hơn.

Ở phiên bản mới nhất này, ứng dụng không chỉ có giao diện tốt hơn, mà sự trau chuốt và cải tiến trong từng khâu lập trình, vận hành dù là nhỏ nhất đã mang lại sự ổn định, tốc độ truy cập nhanh hơn, giúp khách hàng dễ dàng quản lý thuê bao của mình một cách hiệu quả.

Trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, MobiFone đã rà soát và nâng cấp cả phần mềm và hệ thống hạ tầng vật lý nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất trên ứng dụng My MobiFone.

Ngày 24/4 phiên bản update mới nhất 4.0 đã được MobiFone đẩy lên các kho ứng dụng. Modul hỗ trợ đa ngôn ngữ đã hoạt động thông suốt, phản hồi mã OTP tới người dùng đã gần như tức thời. Đồng thời, hệ thống hạ tầng phục vụ triển khai My MobiFone cũng được nâng cấp.

Hiện nay, ứng dụng My MobiFone cài đặt được trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến. Dù sử dụng iOS hay Android, người dùng cũng có thể tải và thiết lập tài khoản cho thuê bao của mình chỉ với vài click đơn giản.

Tiện lợi và nhanh chóng

Gần như mọi nhu cầu thiết yếu của người dùng đối với các dịch vụ di động đều có thể thực hiện được qua My MobiFone. Người dùng sau khi tải app về máy, dễ dàng đăng nhập bằng OTP SMS, 3G/4G MobiFone hay tài khoản mạng xã hội Facebook/Google.

Những tính năng được cung cấp trên app khá đa dạng gồm: quản lý số dư tài khoản trực quan, thanh toán nhanh chóng bằng tài khoản ngân hàng, hoặc đăng ký Autopay để tự nạp tiền vào tài khoản, tự thanh toán cước tháng cho thuê bao trả sau, đảm bảo liên lạc thông suốt. Đặc biệt, mỗi khách hàng có thể chọn lựa và tạo gói cước linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của cá nhân.

My MobiFone cho phép quản lý nhiều số điện thoại trên một ứng dụng, an toàn và bảo mật với tính năng xác thực bằng vân tay hoặc khuôn mặt (eKYC) đảm bảo an toàn khi tra cước, thanh toán trực tuyến hoặc chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Khách hàng có thể tự cập nhật thông tin thuê bao, tương tác 24/7 với sự hỗ trợ của phần mềm trả lời tự động, có thể trực tiếp đo tốc độ mạng MobiFone khi cần phản ánh về chất lượng mạng. My MobiFone cho phép đổi eSIM trực tiếp trên ứng dụng, trong đó tính năng đổi eSIM trực tiếp trên iPhone bản quốc tế có eSIM là tính năng riêng của app chăm sóc khách hàng My MobiFone tại thị trường viễn thông trong nước.

Thông qua ứng dụng, các thuê bao có thể nắm bắt rõ được thông tin về các chương trình khuyến mãi nội và ngoại mạng, các dịch vụ chăm sóc khách hàng theo từng thuê bao trả trước hoặc thuê bao trả sau. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp người dùng quản lý số dư một cách trực quan. Thống kê cước cũng được hiển thị trên ứng dụng chi tiết tới từng cuộc gọi, tạo sự minh bạch cũng như khả năng tự kiểm soát chi phí của thuê bao.

Ngồi nhà vẫn dễ dàng chuẩn hóa thông tin thuê bao

Đảm bảo SIM chính chủ, loại bỏ SIM rác, hạn chế các tin nhắn, cuộc gọi rác hoặc các thông tin lừa đảo và đảm bảo quyền lợi của thuê bao, MobiFone khẳng định nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nhằm hỗ trợ tối đa cho thuê bao, MobiFone đã tích hợp tính năng chuẩn hóa thông tin vào My MobiFone.

Theo đó, các thuê bao MobiFone ngồi nhà vẫn chuẩn hóa thông tin chính xác qua vài bước đơn giản trên điện thoại. Đại diện MobiFone chia sẻ: Quy trình xác minh danh tính thuê bao trên My MobiFone được ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) một cách chuyên sâu nên có khả năng nhận diện nhanh và chính xác. Nhờ đó, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao trở nên dễ dàng và thuận tiện cho cả chủ thuê bao và nhà mạng.

Doãn Phong