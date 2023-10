Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT)”.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam kêu gọi người dân phản ánh các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; ô tô chở hàng quá khổ; có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông; điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT, an ninh, trật tự…

Quảng Nam kêu gọi người dân ghi lại hình ảnh, clip vi phạm giao thông để gửi đến cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa)

Người dân có thể sử dụng phương tiện cá nhân như máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình để quay, chụp lại hình ảnh, kèm các thông tin như thời gian phát hiện, địa điểm xảy ra vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện…

Sau đó, người dân liên hệ, phản ánh trực tiếp với các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh (qua các kênh tương tác trực tuyến như số điện thoại đường dây nóng; tài khoản Zalo; trang fanpage Facebook...).

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bảo đảm bí mật đối với danh tính của người cung cấp tin. Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, công an các đơn vị, địa phương thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định.