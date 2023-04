Đỗ An Nhà báo

Với mục đích lan tỏa cảm hứng về tính bền vững trong du lịch hơn nữa, các biên tập viên kỳ cựu của Wanderlust đã dày công lựa chọn để lập nên danh sách 'Du lịch Xanh' những điểm đến tiêu biểu của thế giới. Ở danh sách đầu tiên, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam đã vinh dự được lựa chọn vào danh sách này cùng ba cái tên khác của châu Á.

Quảng Nam, Việt Nam

Bằng cách lấy chính các doanh nghiệp địa phương làm trung tâm của ngành du lịch, tỉnh Quảng Nam đang chứng minh tính bền vững bắt đầu từ những con người quê hương. Tới Hội An, du khách có thể dễ dàng tìm những tour chèo thuyền qua rừng dừa nước, xem những chiếc thuyền đánh cá và trải nghiệm câu cua. Trong khu vực phố cổ sẽ có các cửa hàng bán nhiều nhu yếu phẩm du lịch thân thiện với môi trường, từ dầu gội đầu đến bàn chải đánh răng. Bên cạnh đó, ở đây còn có cả một nhà hàng không rác thải, nơi sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên của địa phương để chế biến các món ăn dân dã, chẳng hạn như cà tím và canh đậu phụ.

Bhutan

Bhutan vốn được biết tới là quốc gia có lượng khí thải C02 ở mức âm, khi diện tích rừng bao phủ vô cùng lớn so với số dân khoảng 800.000 người của nước này. Chiến lược du lịch 'chất lượng cao, số lượng thấp' của Bhutan buộc du khách phải chi trả một khoản phí lên tới 250 USD/ngày. Số tiền này được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở hạ tầng và y tế của địa phương. Đổi lại, khách du lịch sẽ có những trải nghiệm hết sức thân thiện và phong phú về văn hóa, đặc biệt là khi đi bộ đường dài hoặc đạp xe trên đường mòn xuyên Bhutan. Con đường hành hương dài 403 km từ Haa ở phía tây đến Trashigang ở phía đông này, vừa được mở cửa trở lại hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị chưa được khám phá.

Singapore

Singapore mới đây đã được Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu chứng nhận là một điểm đến bền vững. Các khách sạn cũng như khu bảo tồn của Singapore đang đi đầu trong việc thúc đẩy du lịch xanh trong khu vực. Tiêu biểu như khách sạn hạng sang Marina Bay Sands đã cam kết giảm lãng phí thực phẩm bằng cách hợp tác với The Food Bank Singapore và Food from the Heart để tặng những bữa ăn chưa được phục vụ cho những người có nhu cầu. Ngoài ra, các khách sạn và chung cư ở Singapore cũng đang tích hợp thật nhiều cây xanh vào không gian.

Vào cuối năm 2019, khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai đã xây dựng một cây cầu bắc qua đường cao tốc đông đúc để tạo lối đi an toàn cho động vật hoang dã. Kể từ đó, hơn 70 loài đã được nhìn thấy sử dụng hoặc tiếp cận cây cầu này. Khu bảo tồn cũng đã ghi nhận mức giảm 80% đối với nhựa sử dụng một lần, với mục tiêu đạt 100% vào năm 2025.

Đảo Ataúro, Đông Timor

Nằm trong Tam giác San hô phía tây Thái Bình Dương, một trong những mạng lưới rạn san hô đa dạng sinh học nhất thế giới, đảo Ataúro là nơi sinh sống của hàng trăm loài sinh vật biển, từ rùa và cá nược đến cá mập rạn san hô. Ngay cả loài động vật có vú lớn nhất thế giới, cá voi xanh, cũng từng được nhìn thấy ở đây. Nhờ những nỗ lực của cơ quan quản lý du lịch của Ataúro, ATKOMA, người dân địa phương đã phát triển các hoạt động mang tính bền vững quan trọng như đánh bắt cá, săn bắn và thu hoạch trong 13 khu vực được quản lý. Trong khi đó, du khách được yêu cầu trả mức phí nhỏ khoảng 2 USD nếu muốn bơi hoặc lặn với ống thở hoặc lặn, để dành cho quỹ bảo trì cộng đồng.

Đỗ An (Theo Wanderlust)