24 giờ qua, tại Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10 phổ biến từ 15 - 60mm, có nơi lớn hơn như trạm Thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 66mm, trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 70mm, trạm Thủy văn Hội An (TP. Hội An) 84mm, trạm Khí tượng Cù Lao Chàm (Tp. Hội An) 117mm.

Ghi nhận của VietNamNet, sáng 13/10, mưa lớn tập trung tại các địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng như thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc hay Cù Lao Chàm.

Theo dự báo, từ 10h ngày 13/10 đến 10h ngày 15/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi và vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 40 - 120mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến từ 120 - 250mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo từ ngày 15/10 đến ngày 17/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Quảng Nam ra cảnh báo mưa lũ trên các sông

Sáng cùng ngày, đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo tin cảnh báo lũ trên các sông.

Theo đó, sáng 13/10, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1 (BĐ1).

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo từ trưa chiều cùng ngày đến ngày 17/10, các sông trên địa bàn khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 1.5-3.5m, hạ lưu đạt từ 0.5-2.0m. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể: Trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến trên BĐ1. Trên sông Thu Bồn ở mức dưới BĐ1 đến BĐ1. Trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.